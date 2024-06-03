Риба та морепродукти на грилі: рецепт

Друзі, знайшла для себе чудове поєднання смаків риби та seafood з новою ароматною олією з травами чилі, базилік, томат. Тож додавайте в збережене й готуйте із задоволенням.

Риба та морепродукти на грилі

дорадо чи сибас

креветки

ароматна олія з травами чилі, базилік, томат

Чистимо рибу, видаляємо нутрощі, щоб не було гіркоти, і промиваємо.

Обтираємо паперовим рушником, робимо хрестоподібні надрізи з двох боків та натираємо рибу сіллю. Потім промазуємо ароматною олією з травами й відправляємо в холодильник маринуватися на 2-3 години.

Обсмажуємо на грилі з двох боків до готовності. Або запікаємо в духовці.

Промиваємо креветки, обтираємо паперовим рушником. Солимо, змащуємо ароматною олією з травами. Залишаємо в маринаді на 15-20 хвилин.

Готуємо на дерев’яних шпажках по кілька хвилин з кожного боку.

*Шпажки на ніч замочити у воді, щоб вони не горіли під час приготування креветок.