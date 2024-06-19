Рецепт варення зі смородини за 5 хвилин

Смородина – справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів, а варення з неї – не лише смачний десерт, але й джерело користі для організму. Завдяки насиченому кольору, приємному аромату та легкій кислинці, воно стане чудовою окрасою зимових чаювань та доповненням до різноманітних страв. Про це пише Shuba.

Цей рецепт розрахований на 1 кілограм смородини.

Інгредієнти:

Смородина – 1 кг

Цукор – 1 кг

Приготування:

Підготовка ягід: ретельно вимийте смородину, видаліть плодоніжки й переберіть, щоб позбутися сміття. Пересипте ягоди у велику миску, де будете готувати варення. Зацукровування: засипте смородину цукром і перемішайте. Накрийте миску рушником й залиште на 4-5 годин, щоб ягоди пустили сік. Стерилізація банок: поки ягоди настоюються, підготуйте банки та кришки для зберігання варення. Їх потрібно ретельно вимити з содою, а потім простерилізувати. Для цього можна використовувати духовку (150°C протягом 10 хвилин) або мікрохвильову піч (з невеликою кількістю води на дні банки, 3-4 хвилини на максимальній потужності). Кришки для варення прокип'ятіть протягом 5 хвилин. Варіння: поставте миску зі смородиною та цукром на повільний вогонь. Зачекайте, коли ягоди закиплять, і зніміть піну, яка з'явиться на поверхні. Варіння "п'ять хвилин": варіть варення на повільному вогні протягом 5 хвилин, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Розлив: зніміть варення з вогню й негайно розлийте його по стерилізованих банках. Щільно закрийте кришками. Зберігання: переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження. Зберігайте варення в прохолодному темному місці.

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