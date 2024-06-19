Рецепт варенья из смородины за 5 минут

Смородина – настоящая кладезь витаминов и микроэлементов, а варенье из нее – не только вкусный десерт, но и источник пользы для организма. Благодаря насыщенному цвету, приятному аромату и легкой кислинке он станет прекрасным украшением зимних чаепитий и дополнением к разнообразным блюдам. Об этом пишет Shuba.

Этот рецепт рассчитан на 1 кг смородины.

Ингредиенты:

Смородина – 1 кг

Сахар – 1 кг

Приготовление:

Подготовка ягод: тщательно вымойте смородину, удалите плодоножки и переберите, чтобы избавиться от мусора. Пересыпьте ягоды в большую миску, где будете готовить варенье. Засахаривание: засыпьте смородину сахаром и перемешайте. Накройте миску полотенцем и оставьте на 4-5 часов, чтобы ягоды пустили сок. Стерилизация банок: пока ягоды настаиваются, подготовьте банки и крышки для хранения варенья. Их нужно тщательно вымыть с содой, а затем простерилизовать. Для этого можно использовать духовку (150°C в течение 10 минут) или микроволновку (с небольшим количеством воды на дне банки, 3-4 минуты на максимальной мощности). Крышки для варки прокипятите в течение 5 минут. Варка: поставьте миску со смородиной и сахаром на медленный огонь. Подождите, когда ягоды закипят, и снимите пену, которая появится на поверхности. Варенье "пять минут": варите варенье на медленном огне в течение 5 минут, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Разлив: снимите варенье с огня и немедленно разлейте его по стерилизованным банкам. Плотно закройте крышками. Хранение: переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения. Храните варенье в прохладном темном месте.

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