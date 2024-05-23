Рецепт супер мʼяких, пухких пончиків з начинкою
Ділюсь рецептом супер мʼяких, пухких пончиків з начинкоюэ
Для опари:
- 250 мл.молока
- 1 ст.л.цукру
- 12 г.сухих дріжджів
- 50 г. борошна
Для тіста:
- 1 яйце
- 40 г. цукру
- 10 г. ванільного цукру
- 0,5 ч.л. солі
- +/-400 г.борошна
- 50 г. вершкового масла
- 300 г. нутелли для начинки
- 100 г. цукру або цукрової пудри для обсипки.
Опара підходить 15 хв.
Тісто підходить 1 год.
Сформовані пончики залишаємо під плівкою на 15-20 хв.
Смажимо на мінімальному вогні з двох сторін до рум’яного кольору.
Смачного.