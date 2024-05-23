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Рецепт супер мягких, пушистых пончиков с начинкой
Делюсь рецептом супер мягких, рыхлых пончиков с начинкой.
Для опары:
- 250 мл.
- 1 ст.л.сахара
- 12 г. сухих дрожжей
- 50 г. муки
Для теста:
- 1 яйцо
- 40 г сахара
- 10 г. ванильного сахара
– 0,5 ч.л. соли
- +/-400 г.мука
- 50 г. сливочного масла
- 300 г. нутеллы для начинки
- 100 г сахара или сахарной пудры для обсыпки.
Опара подходит 15 мин.
Тесто подходит 1 час.
Сформированные пончики оставляем под пленкой на 15-20 мин.
Жарим на минимальном огне с двух сторон до румяного цвета.
Приятного аппетита.