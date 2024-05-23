Рецепт супер мʼяких, пухких пончиків з начинкою

Ділюсь рецептом супер мʼяких, пухких пончиків з начинкоюэ

Для опари:

- 250 мл.молока

- 1 ст.л.цукру

- 12 г.сухих дріжджів

- 50 г. борошна

Для тіста:

- 1 яйце

- 40 г. цукру

- 10 г. ванільного цукру

- 0,5 ч.л. солі

- +/-400 г.борошна

- 50 г. вершкового масла

- 300 г. нутелли для начинки

- 100 г. цукру або цукрової пудри для обсипки.

Опара підходить 15 хв.

Тісто підходить 1 год.

Сформовані пончики залишаємо під плівкою на 15-20 хв.

Смажимо на мінімальному вогні з двох сторін до рум’яного кольору.

Смачного.