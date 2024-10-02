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Рецепт неймовірно смачного шашлику з свинини

Алік Мкртчян

Рецепт неймовірно смачного шашлику з свинини
Рецепт неймовірно смачного шашлику з свинини

За яким же рецептом готувати шашлик?

Що беремо:

- шия — 1,3 кг;

- биток — 1,3 кг;

- філе — 1,3 кг;

- цибуля біла ріпчаста — 1 кг;

- кінза свіжа — 100 г;

- базилік — 100 г;

- чебрець свіжий — 100 г;

- сіль і чорний перець — на свій смак.

Свинину нарізаємо великими шматками, цибулю — півкільцями, а всю зелень дрібно шинкуємо. Розподіляємо м’ясо одним шаром, солимо, перчимо, приправляємо зеленню, цибулею і гарненько перемішуємо.

Маринуємо шашлик добу. Обсмажуємо та насолоджуємось. Магічно-смачного!

Джерело:instagram.com

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