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Рецепт невероятно вкусного шашлыка из свинины

Алик МкртчянАлик Мкртчян

Рецепт невероятно вкусного шашлыка из свинины
Рецепт невероятно вкусного шашлыка из свинины

По какому же рецепту готовить шашлык?

Что берем:

- шея – 1,3 кг;

- биток – 1,3 кг;

- филе – 1,3 кг;

- лук белый репчатый - 1 кг;

- кинза свежая – 100 г;

- базилик – 100 г;

- тимьян свежий – 100 г;

- соль и черный перец - по своему вкусу.

Свинину нарезаем большими кусками, лук – полукольцами, а всю зелень мелко шинкуем. Распределяем мясо одним слоем, солим, перчим, приправляем зеленью, луком и хорошенько перемешиваем.

Маринуем шашлык сутки. Обжариваем и наслаждаемся. Магически-вкусно!

Источник:instagram.com

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