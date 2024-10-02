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Рецепт неймовірно смачного шашлику з свинини
За яким же рецептом готувати шашлик?
Що беремо:
- шия — 1,3 кг;
- биток — 1,3 кг;
- філе — 1,3 кг;
- цибуля біла ріпчаста — 1 кг;
- кінза свіжа — 100 г;
- базилік — 100 г;
- чебрець свіжий — 100 г;
- сіль і чорний перець — на свій смак.
Свинину нарізаємо великими шматками, цибулю — півкільцями, а всю зелень дрібно шинкуємо. Розподіляємо м’ясо одним шаром, солимо, перчимо, приправляємо зеленню, цибулею і гарненько перемішуємо.
Маринуємо шашлик добу. Обсмажуємо та насолоджуємось. Магічно-смачного!