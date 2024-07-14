Рецепт малосольних огірків з часником та перцем чилі за 3 години

Вже набридли класичні малосольні огірки? Спробуйте цю пікантну варіацію з часником та перцем чилі! Хрусткі, ароматні та злегка гострі, вони стануть ідеальною закускою до будь-якої страви. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 1 кг огірків):

Огірки - 1 кг

Часник - 4 зубчики

Сіль - 25 г

Перець чилі - 1 шт. (або за смаком)

Кріп - 4 гілочки

Хрін - 1 лист

Вишневе листя - 5 шт.

Перець чорний горошком - 5 шт.

Приготування:

Ретельно вимийте огірки під проточною водою. Великі огірки наріжте кружечками, а маленькі можна залишити цілими. У чистий поліетиленовий пакет (або спеціальний пакет для маринування) складіть огірки, додайте подрібнений часник, сіль, нарізаний кільцями перець чилі, а також кріп, хрін і вишневе листя. Випустіть з пакета якомога більше повітря, щільно його закрийте і добре потрясіть, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Залиште пакет з огірками при кімнатній температурі на 2-3 години. Для більш насиченого смаку можна залишити їх маринуватися в холодильнику на ніч. Після закінчення часу огірки готові до вживання!

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