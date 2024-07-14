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Рецепт малосольных огурцов с чесноком и перцем чили за 3 часа

Цихоцкая Мария

Рецепт малосольных огурцов с чесноком и перцем чили за 3 часа
Попробуйте эту пикантную вариацию с чесноком и перцем чили

Уже надоели классические малосольные огурцы? Попробуйте пикантную вариацию с чесноком и перцем чили! Хрустящие, ароматные и слегка острые, они станут идеальной закуской к любому блюду. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 1 кг огурцов):

  • Огурцы – 1 кг
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Соль – 25 г
  • Перец чили – 1 шт. (или по вкусу)
  • Укроп – 4 веточки
  • Хрен - 1 лист
  • Вишневые листья – 5 шт.
  • Перец черный горошком – 5 шт.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте огурцы под проточной водой. Большие огурцы нарежьте кружочками, а маленькие можно оставить целиком.
  2. В чистый полиэтиленовый пакет (или специальный пакет для маринования) сложите огурцы, добавьте измельченный чеснок, соль, нарезанный кольцами перец чили, а также укроп, хрен и вишневые листья.
  3. Выпустите из пакета как можно больше воздуха, плотно закройте его и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 2-3 часа. Для насыщеннейшего вкуса можно оставить их мариноваться в холодильнике на ночь.
  5. По истечении времени огурцы готовы к употреблению!

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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Рецепт