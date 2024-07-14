Рецепт малосольных огурцов с чесноком и перцем чили за 3 часа
Уже надоели классические малосольные огурцы? Попробуйте пикантную вариацию с чесноком и перцем чили! Хрустящие, ароматные и слегка острые, они станут идеальной закуской к любому блюду. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 1 кг огурцов):
- Огурцы – 1 кг
- Чеснок – 4 зубчика
- Соль – 25 г
- Перец чили – 1 шт. (или по вкусу)
- Укроп – 4 веточки
- Хрен - 1 лист
- Вишневые листья – 5 шт.
- Перец черный горошком – 5 шт.
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурцы под проточной водой. Большие огурцы нарежьте кружочками, а маленькие можно оставить целиком.
- В чистый полиэтиленовый пакет (или специальный пакет для маринования) сложите огурцы, добавьте измельченный чеснок, соль, нарезанный кольцами перец чили, а также укроп, хрен и вишневые листья.
- Выпустите из пакета как можно больше воздуха, плотно закройте его и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 2-3 часа. Для насыщеннейшего вкуса можно оставить их мариноваться в холодильнике на ночь.
- По истечении времени огурцы готовы к употреблению!
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