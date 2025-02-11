Рідкісне небесне шоу над Україною: коли та де можна буде побачити парад планет

Незабаром жителі України зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище – рідкісний парад планет. П’ять найяскравіших небесних тіл – Венера, Юпітер, Марс, Меркурій та Сатурн – створять захопливе видовище на вечірньому небі.

За даними Space, спостерігати це явище зможе кожен, хто має відкритий огляд горизонту. Особливий астрономічний момент відбудеться у понеділок, 24 лютого, коли Меркурій і Сатурн максимально наблизяться один до одного, роблячи парад ще більш видовищним.

Такі події трапляються нечасто. Хоча іноді можна побачити дві, три чи навіть чотири планети одночасно, можливість спостерігати одразу п’ять яскравих об’єктів випадає рідко. Наступний подібний парад планет очікується лише наприкінці жовтня 2028 року.

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Як спостерігати парад планет у лютому 2025 року

У лютому 2025 року для того, щоб побачити рідкісне астрономічне явище, достатньо просто вийти на вулицю в сутінках – це найкращий час для спостереження.

Венера

Серед п’яти планет саме Венера буде найяскравішою. Протягом більшої частини місяця вона сяятиме на максимальній яскравості. Якщо подивитися на неї через бінокль або невеликий телескоп, можна помітити її у формі півмісяця.

Сатурн

Другою планетою, яку легко помітити, стане Сатурн – відомий своїми кільцями. Щоб знайти його на небі, достатньо від Венери провести уявну лінію вниз – перший яскравий об’єкт на цьому шляху і буде Сатурном. Для спостереження за його легендарними кільцями знадобиться телескоп із 30-кратним збільшенням – вони виглядатимуть як тонка яскрава лінія, що розділяє диск планети.

Протягом перших двох тижнів лютого можна спостерігати, як відстань між Венерою та Сатурном поступово збільшується. У другій половині місяця Сатурн ставатиме все важче помітним на фоні яскравіших вечірніх сутінків і до кінця місяця він зникне за горизонтом, прихований сонячним світлом.

Юпітер і його супутники

Юпітер, найбільша планета Сонячної системи, буде видно високо на південному небі в сутінках. Він буде супроводжуватися двома відомими зоряними скупченнями – Плеядами та Гіадами, а також кількома яскравими зимовими зірками, зокрема помаранчевим Альдебараном, що знаходиться трохи нижче Юпітера.Завдяки біноклю або маленькому телескопу можна побачити чотири найбільші супутники Юпітера. В ніч з 25 на 26 лютого три з них – Європа, Ганімед і Каллісто – утворять вузький трикутник, а Іо розташовується на протилежному боці планети. Найкраще це явище буде видно в Україні о 7:39 ранку 26 лютого (00:39 за східним часом, 05:39 за Гринвічем або 21:39 за тихоокеанським часом 25 лютого).

Марс і його супутники

Погляньте на східне небо, де можна побачити яскраво-помаранчевий Марс, який буде виділятися в темряві. Протягом лютого Марс буде видимий на півдорозі східного горизонту, супроводжуваний "близнюками" – Поллуксом і Кастором. Це тріо буде переміщатися по небу протягом ночі, утворюючи характерний трикутник, який змінюватиме свій розмір і форму з плином часу.

Меркурій і його місце в параді планет

Меркурій — це найменша планета в Сонячній системі і п'ята в нашому списку. Цей скелястий світ стане видимим протягом останнього тижня лютого, і буде сяяти майже так само яскраво, як Сіріус – найяскравіша зірка на небі.

Ключовий момент параду планет

24 лютого Меркурій зійде в одному лінії з Сатурном, і ці дві планети розташуються на відстані лише 1,5 градуса одна від одної. Це стане чудовою можливістю побачити всі п’ять планет вечірнього неба одночасно. Меркурій буде розташований праворуч від Сатурна, і його яскравість буде вісім разів більшою.

Щоб побачити це явище, вам потрібен горизонт без перешкод, що тягнеться від заходу до південного заходу, а також чисте та прозоре небо. Почати пошук можна через 30 хвилин після заходу сонця, орієнтуючись на площу неба, яка розташована двома кулаками на витягнутій руці під Венерою. Найкраще використовувати бінокль для точного спостереження. Меркурій буде легко помітним, і як тільки ви його знайдете, його можна буде побачити неозброєним оком. Однак, щоб побачити Сатурн, знадобиться бінокль, бо без оптики знайти його буде складно.

Якщо вам вдасться це зробити, ви зможете спостерігати одночасно всі п’ять планет.

Раніше ми розповідали, що українці зможуть побачити парад із шести планет.

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