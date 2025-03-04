Розміром у 36 мільярдів сонць: вчені знайшли найбільшу чорну діру

Астрономи виявили одну з найбільших чорних дір у Всесвіті – її маса сягає 36 мільярдів сонць. Вона прихована в центрі так званої "космічної підкови" – системи двох галактик у сузір'ї Лева, яку вперше зафіксували у 2007 році.

Характерною особливістю цього об'єкта є світне кільце, що оточує галактику LRG 3-757. Це явище, відоме як кільце Ейнштейна, виникає внаслідок гравітаційного лінзування – ефекту, передбаченого Альбертом Ейнштейном ще у 1915 році. Масивна галактика викривляє світло від розташованої позаду неї далекої галактики, створюючи характерне сяюче кільце. Про це пише Live Science.

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Аналіз даних, отриманих за допомогою спектрографа MUSE в Чилі та знімків телескопа Габбл, показав, що чорна діра в центрі LRG 3-757 має настільки велику масу, що саме вона забезпечує потрібний рівень гравітації для такого викривлення світла. Дослідники проаналізували рух зірок у галактиці, її загальну масу (яка у 100 разів перевищує масу Чумацького Шляху) і дійшли висновку, що без цієї гігантської чорної діри спостережувані дані неможливо пояснити.

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