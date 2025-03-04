Размером в 36 миллиардов солнц: ученые нашли самую чёрную дыру

Астрономы обнаружили одну из самых больших черных дыр во Вселенной – ее масса достигает 36 миллиардов солнц. Она скрыта в центре так называемой "космической подковы" – системы двух галактик в созвездии Льва, впервые зафиксированной в 2007 году.

Характерной особенностью этого объекта является светящееся кольцо, окружающее галактику LRG 3-757. Это явление, известное как кольцо Эйнштейна, возникает вследствие гравитационного линзирования – эффекта, предсказанного Альбертом Эйнштейном еще в 1915 году. Массивная галактика искривляет свет от расположенной за ней далекой галактики, создавая характерное сияющее кольцо. Об этом пишет Live Science.

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Анализ данных, полученных с помощью спектрографа MUSE в Чили и снимков телескопа Габбл, показал, что черная дыра в центре LRG 3-757 имеет настолько большую массу, что она обеспечивает необходимый уровень гравитации для такого искривления света. Исследователи проанализировали движение звезд в галактике, ее общую массу (в 100 раз превышающую массу Млечного Пути) и пришли к выводу, что без этой гигантской черной дыры наблюдаемые данные невозможно объяснить.

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