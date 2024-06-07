П'ять фактів про поцілунки, які варто знати

Поцілунки означають любов і дуже довірливі стосунки. Ними люди висловлюють свої почуття та захоплення до партнера. Крім того, поцілунок позитивно впливає на організм та самопочуття. UAportal підготував 5 цікавих фактів про поцілунки

Причини

Жінки та чоловіки цілуються з різних причин. Перші, щоб подякувати за стосунки. Другі, щоб отримати сексуальний потяг один до одного.

Поцілунки як перевірка

Половина жінок цілуються на першому побаченні, щоб перевірити наміри партнера і чи він готовий до стосунків. Водночас цей метод також використовують чоловіки, перевіряючи таким чином симпатію та потяг партнера.

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Статистика

Близько 80% людей на планеті повертають голову праворуч під час поцілунку. Результати одного з досліджень показують, що понад 90% жінок змогли згадати перше взуття, яке вони купили за власні гроші. Водночас лише половина з них пам'ятає ім'я людини, з якою вони вперше поцілувалися.

Переваги для здоров'я

Поцілунки спонукають виділення гормонів радості та щастя. Вони впливають самопочуття і знижують рівень стресу. Це позитивно впливає на відносини і здоров'я людей.

Більш важливо для чоловіків

Чоловіки частіше пам'ятають свій перший поцілунок, аніж жінки. Також вони найчастіше запам'ятовують цікаві інтимні моменти. Однак жіноча стать краще пам'ятає про важливі дати у відносинах.

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