Пророцтво Ньютона: що вчений сказав про кінець світу і коли це станеться

Сер Ісаак Ньютон, всесвітньо відомий фізик і математик, який розробив закони руху та гравітації, ще в 1704 році зробив розрахунки, за якими кінець світу може настати в 2060 році. Ці висновки він записав на аркуші паперу разом з математичними обчисленнями понад 300 років тому.

Про це повідомляє Daily Mail. Ньютон вірив, що апокаліпсис пов'язаний з біблійними пророцтвами, зокрема, з битвою при Армагеддоні, де сили добра (очолювані Богом) зустрінуться з силами зла (очолюваними царями Землі). Він засновував свої розрахунки на біблійних текстах, зокрема на книзі Одкровення та Книзі Данила.

Як Ньютон обчислив дату?

Учений застосував так званий "пророчий принцип", згідно з яким один біблійний день дорівнює одному року. Починаючи з періоду "1260 днів", згаданого в Біблії, Ньютон шукав значиму історичну подію, яка могла б стати відправною точкою для розрахунків. Він вибрав 800 рік нашої ери, рік утворення Священної Римської імперії. Додавши до цієї дати 1260 років, він отримав 2060 рік.

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"Час, часи та половина часу складають 42 місяці або 1260 днів, що відповідає трьом з половиною рокам, якщо рахувати рік із дванадцяти місяців, а місяць – з 30 днів", – зазначав Ньютон у своєму листі 1704 року.

Ньютон також попереджав проти надмірного спекулювання на тему кінця світу, адже, як він зазначав, "Христос прийде, як злодій уночі", і точну дату ніхто не може знати.

Чи був Ньютон впевнений у своїх розрахунках?

Незважаючи на свої розрахунки, Ньютон сумнівався, що 2060 рік є точною датою кінця світу. "Це може статися й пізніше, але я не бачу причин, чому це повинно статися раніше", – писав він.

Він також попереджав, що невдалі передбачення можуть підірвати довіру до біблійних пророцтв: "Я не говорю це, щоб стверджувати, коли настане кінець, а щоб зупинити безрозсудні припущення фантазерів, які часто пророкують дату кінця світу і тим самим дискредитують священні пророцтва, коли їхні прогнози не справджуються".

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Як Ньютон поєднував науку та релігію у своїй діяльності?

Ньютон не обмежувався лише вивченням фізики та математики, а також активно досліджував богослов'я. Він прагнув розшифрувати біблійні тексти, намагаючись виявити в них приховані закономірності. Однак його підхід до прогнозування майбутнього ґрунтувався не на складних математичних розрахунках, а на простих арифметичних операціях.

За словами професора історії науки Стівена Снобелена, Ньютон не був "науковцем" у сучасному розумінні цього терміна, а скоріше "натурфілософом", який шукав зв'язок між наукою, історією та релігією.

Незважаючи на свій авторитет у науці, Ньютон базував свої прогнози на біблійних текстах, а не на наукових фактах. Його прагнення визначити час кінця світу було більше пов'язане з богословськими роздумами, аніж з науковими дослідженнями. Проте сам факт, що один із найвеличніших вчених намагався обчислити дату Апокаліпсису, надає цій темі певної містичної привабливості.

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