Пророчество Ньютона: что ученый сказал о конце света и когда это произойдет

Сэр Исаак Ньютон, всемирно известный физик и математик, разработавший законы движения и гравитации, еще в 1704 году произвел расчеты, по которым конец света может последовать в 2060 году. Эти выводы он записал на листе бумаги вместе с математическими вычислениями более 300 лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail. Ньютон верил, что апокалипсис связан с библейскими пророчествами, в частности, с битвой при Армагеддоне, где силы добра (возглавляемые Богом) встретятся с силами зла (возглавляемыми царями Земли). Он основывал свои расчеты на библейских текстах, в частности, на книге Откровения и Книге Даниила.

Как Ньютон вычислил дату?

Ученый применил так называемый "пророческий принцип", согласно которому один библейский день равен одному году. Начиная с периода "1260 дней", упомянутого в Библии, Ньютон искал значимое историческое событие, которое могло бы стать отправной точкой для расчетов. Он выбрал 800 год нашей эры, год образования Священной Римской империи. Добавив к этой дате 1260 лет, он получил 2060 год.

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"Время, время и половина времени составляют 42 месяца или 1260 дней, что соответствует трем с половиной годам, если считать год с двенадцати месяцев, а месяц – с 30 дней", – отмечал Ньютон в своем письме 1704 года.

Ньютон также предупреждал против чрезмерного спекулирования на тему конца света, ведь, как он отмечал, "Христос придет как вор ночью", и точную дату никто не может знать.

Был ли Ньютон уверен в своих расчетах?

Несмотря на свои расчеты, Ньютон сомневался, что 2060 год является точной датой конца света. "Это может произойти и позже, но я не вижу причин, почему это должно произойти раньше", – писал он.

Он также предупреждал, что неудачные предсказания могут подорвать доверие к библейским пророчествам: "Я не говорю это, чтобы утверждать, когда придет конец, а чтобы остановить безрассудные предположения фантазеров, часто предсказывающих дату конца света и тем самым дискредитирующих священные пророчества, когда их прогнозы не сбываются".

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Как Ньютон совмещал науку и религию в своей деятельности?

Ньютон не ограничивался изучением физики и математики, а также активно исследовал богословие. Он стремился расшифровать библейские тексты, пытаясь найти в них скрытые закономерности. Однако его подход к прогнозированию будущего основывался не на сложных математических расчетах, а на простых арифметических операциях.

По словам профессора истории науки Стивена Снобелена, Ньютон не был "ученым" в современном понимании этого термина, а скорее "натурфилософом", который искал связь между наукой, историей и религией.

Несмотря на свой авторитет в науке, Ньютон основывал свои прогнозы на библейских текстах, а не на научных фактах. Его стремление определить время конца света было больше связано с богословскими размышлениями, чем с научными исследованиями. Однако сам факт, что один из величайших ученых пытался вычислить дату Апокалипсиса, придает этой теме определенную мистическую привлекательность.

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