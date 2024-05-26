Прогноз магнітних бур на тиждень обіцяє неприємності метеопатам

У неділю, 26 травня, магнітна буря сягла помаранчевого рівня небезпечності. Нині триває чотирибальний геомагнітний шторм, що може призвести до погіршення самопочуття метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

За даними Meteoagent, 25 травня сила магнітних бур спаде до "зеленого рівня", однак шторми з новою силою вдарять вже 26 та 27 травня. Їхня сила становитиме 4 бали. До 1 червня нових бур не прогнозується. Проте варто зауважити, що графік може змінитися, адже він формується на основі спостережень за ситуацією на Сонці.

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Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітна буря може вплинути на самопочуття

У дні активних сплесків на Сонці у людей можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, загострення хронічних захворювань.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі. Споживайте більше сезонних фруктів і овочів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, або навіть краще - водою.

Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату (якщо якість повітря за вікном у межах норми).

Постарайтеся уникати стресу та краще висипатися.

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