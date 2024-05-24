Ударила червона магнітна буря: що небезпечно робити в цей період

У п'ятницю, 24 травня, почалася магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму склала 5 балів.

Як повідомляє Meteoagent, 25 травня сила магнітних бур спаде до "зеленого рівня", однак шторми з новою силою вдарять вже 26 та 27 травня. Їхня сила становитиме 4 бали. До 1 червня нових бур не прогнозується.

Магнітні бурі: календар

Чи є магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Червона магнітна буря - це геомагнітна буря найвищого, G5-рівня, яка може негативно впливати на самопочуття людей, роботу деяких технічних систем та навіть викликати природні явища.

Ось деякі речі, яких слід уникати під час магнітної бурі, щоб не погіршилося самопочуття:

Перевтома: намагайтеся висипатися і не перевантажувати себе роботою чи фізичними навантаженнями.

Стрес: уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть посилити негативний вплив магнітної бурі.

Вживання алкоголю та кави: ці речовини можуть призвести до головного болю, запаморочення та інших неприємних симптомів.

Куріння: негативно впливає на серцево-судинну систему, тому його слід уникати.

Перебування на сонці: тривале перебування на сонці може погіршити самопочуття.

Як пережити магнітні бурі

Щоб полегшити симптоми магнітної бурі, треба більше відпочивати. Спіть достатньо і робіть перерви в роботі. Вживайте здорову їжу – більше овочів, фруктів та інших продуктів, багатих на вітаміни та мінерали. Пийте достатньо води.

Якщо ви відчуваєте сильний головний біль або інші неприємні симптоми, можна прийняти знеболююче або заспокійливе. Однак лише після консультації з лікарем.

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