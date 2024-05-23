Ще дві магнітні бурі вдарять по Землі у травні: коли небезпечні періоди

До кінця травня очікуються ще дві сильні магнітні бурі, що можуть мати вплив на метеочутливих людей. У четвер, 23 травня, почався трибальний геошторм. Він посилиться до чотирьох балів 24 травня, у п'ятницю.

Як повідомляє Meteoagent, наступні магнітні бурі очікуються 27 травня. Їхня сила становитиме 4 бали.

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Коли магнітні бурі у травні

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі та їх вплив на здоров'я людини

Магнітні бурі можуть впливати на метеочутливих та на людей з хронічними захворюваннями. У цей період важливо дотримуватися здорового способу життя. Не допускайте зневоднення. Це може негативно позначитися на і без того вразливих серцях і судинах. Не допускайте інтенсивного фізичного навантаження. Уникайте тривалого перебування під сонцем. Не приймайте медикаменти без попередньої консультації з лікарем.

У період геомагнітних штормів не рекомендується переїдати, або пити алкоголь чи каву. Харчування має бути багатим на вітаміни та мінерали, особливо на вітамін С та магній.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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