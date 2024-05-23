Еще две магнитные бури ударят по Земле в мае: когда опасные периоды

К концу мая ожидаются еще две сильные магнитные бури, которые могут повлиять на метеочувствительных людей. В четверг, 23 мая, начался трехбалльный геошторм. Он усилится до 4 баллов 24 мая, в пятницу.

Как сообщает Meteoagent, следующие магнитные бури ожидаются 27 мая. Их сила составит 4 балла.

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Когда магнитные бури в мае

Магнітні бурі: календар. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури и их влияние на здоровье человека

Магнитные бури могут влиять на метеочувствительные и на людей с хроническими заболеваниями. В этот период важно соблюдать здоровый образ жизни. Не допускайте обезвоживания. Это может отрицательно сказаться на и без того уязвимых сердцах и сосудах. Не допускайте интенсивной физической нагрузки. Избегайте продолжительного пребывания под солнцем. Не принимайте медикаменты без предварительной консультации с лечащим врачом.

В период геомагнитных штормов не рекомендуется переедать, пить алкоголь или кофе. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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