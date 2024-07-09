Продукти, що покращують кровообіг

Кров, що циркулює судинами, доставляє поживні речовини та кисень до кожної клітини та органу: від серця й мозку до м’язів і шкіри. Тому оптимальний кровообіг є надзвичайно важливим. Поліпшити його можна й за допомогою деяких продуктів, у поєднанні з фізичними вправами, споживанням достатньої кількості води, контролем ваги та відмовою від куріння.

КАЄНСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ

Каєнський перець допомагає покращити певні функції артерій завдяки сполуці під назвою капсаїцин. Зокрема, розслабити м’язи кровоносних судин, щоб кров могла вільно циркулювати без підвищення артеріального тиску.

БУРЯК

Цей коренеплід містить азотисті сполуки, які організм перетворює на оксид азоту. Останній допомагає природним чином розслабити кровоносні судини та покращити приплив крові до тканин і органів. Дослідники виявили, що буряковий сік також може знизити систолічний артеріальний тиск.

ЯГОДИ

Ягоди містять антиоксиданти, включно з антоціаном, який особливо корисний для кровоносних судин. Це сполука надає ягодам червоні та фіолетові відтінки. Антоціан допомагає захистити стінки артерій від пошкоджень і не дає їм стати жорсткими. Крім того, він стимулює виділення оксиду азоту, що знижує артеріальний тиск.

ЖИРНА РИБА

Жирна риба, як лосось, скумбрія, форель, оселедець і палтус, багата Омега-3 жирними кислотами. Результати досліджень доводять, що вони корисні для кровообігу. Вживання риби не тільки знижує артеріальний тиск у стані спокою, а й допомагає зберегти артерії чистими.

ГРАНАТИ

Соковиті червоні зерна всередині граната наповнені поживними речовинами, зокрема антиоксидантами та сполуками азоту, що покращують кровообіг. Вони розширюють кровоносні судини та знижують кров’яний тиск. А для активних людей посилений кровообіг сприяє підвищенню продуктивності.

ЧАСНИК

Містить сполуку сірки під назвою аліцин, яка допомагає кровоносним судинам розслабитися. Дослідження показують, що у людей, які регулярно їдять часник, кращий кровообіг. Серцю не потрібно важко працювати, щоб рухати кров по всьому тілу, що допомагає підтримувати здоровий кров’яний тиск.

ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ

Ці горіхи багаті альфа-ліноленовою кислотою, яка сприяє плавному руху крові. Як свідчить дослідження, регулярне вживання волоських горіхів протягом 8 тижнів покращує стан кровоносних судин, допомагає їм залишатися еластичними та знижує артеріальний тиск.

ВИНОГРАД

За даними досліджень, антиоксиданти у винограді спонукають кровоносні судини розслаблятися та функціонувати ефективніше. Крім того, сполуки у винограді пригнічують запальні та інші молекули в крові, які можуть зробити її липкою та перешкоджати здоровому кровообігу.

КУРКУМА

Золотисто-жовта пряність відома своїми протизапальними властивостями, головним чином завдяки куркуміну. Дослідження показують, що ця сполука підвищує вироблення оксиду азоту, який розширює кровоносні судини. Це, своєю чергою, полегшує приплив крові до м’язів та інших тканин.

ШПИНАТ

Багаті на сполуки азоту продукти, наприклад шпинат, сприяють поліпшенню кровообігу. Ці сполуки розширюють кровоносні судини, що створює більше місця для проходження крові. Крім того, дослідження показало, що харчування, багате шпинатом, допомагає підтримувати гнучкість артерій і знижує артеріальний тиск.

ЦИТРУСОВІ

Вітамін С — не єдина причина включити цитрусові у свій раціон. Антиоксиданти, що містяться у цих фруктах, зменшують запалення, запобігають утворенню тромбів і покращують кровообіг. Дослідження показало, що регулярне вживання апельсинового соку знижує артеріальний тиск.