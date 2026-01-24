Зізнання у коханні та унікальні граффіті: у Помеях виявили нові зображення та надписи на стінах (фото)

Понад два століття стіни Помпеї ретельно вивчали, замальовували та фотографували, однак значна частина особистих слідів, залишених мешканцями давнього міста, довгий час лишалася поза увагою науковців. Нові дослідження довели: ледь помітних графіті, вирізьблених майже дві тисячі років тому, збереглося значно більше, ніж вважали раніше.

Завдяки сучасним технологіям 3D-візуалізації фахівці змогли виявити малюнки й короткі написи, які передають емоції, переживання та буденні думки римлян. Про це пише Arkeonews.

Дослідження зосередили на вузькому коридорі, що сполучає Великий відкритий театр Помпеї з критим театром. Хоча цей прохід був розкопаний ще у 1794 році, більшість написів на його стінах залишалися нерозбірливими через ерозію поверхні та неглибокі насічки.

Використання новітніх методів — зокрема трансформації відбитого світла, фотограмметрії та детального епіграфічного аналізу — дозволило "побачити" те, що раніше було практично невидимим. У результаті дослідники змогли зафіксувати написи й зображення, які з часом зникли з поля зору.

Коридор завдовжки близько 27 метрів виявився одним із найбагатших на графіті місць у Помпеях. Археологи й раніше знаходили тут імена, прості малюнки, зображення тварин, кораблів і гладіаторів. Водночас нові дані показали, що цей масив значно масштабніший: загалом задокументовано близько 300 графіті, з яких 79 раніше були невідомі науці.

Особливість цього простору — його неофіційний характер. Написи й малюнки не створювалися з розрахунком на довговічність. Це були спонтанні сліди, залишені глядачами, місцевими мешканцями та мандрівниками — короткі фрази, ескізи або особисті повідомлення, зроблені похапцем.

Серед нововиявлених зображень — невеликий, але вражаючий малюнок двох гладіаторів, які б’ються біля сходів до глядацької зони. Кожна фігура має близько 10 сантиметрів заввишки, однак сцена передає динаміку руху: один боєць крокує вперед із піднятим мечем і щитом, інший відтворює схожу позу.

Науковці зазначають, що хоча гладіаторські сюжети поширені по всьому місту, цей приклад вирізняється впевненою технікою та відчуттям дії. Це свідчить про те, що глядачі не просто копіювали офіційні образи, а осмислювали побачене, перетворюючи враження на особисті художні висловлювання.

Окрім малюнків, було виявлено й емоційні написи. Один із них зберігся фрагментарно: "Erato amat…" — "Ерато кохає…". Продовження тексту втрачено, однак аналіз літер показує, що напис колись простягався далі вздовж стіни.

Цей фрагмент перегукується з іншими чуттєвими повідомленнями з того ж коридору, зокрема з відомим написом жінки на ім’я Мете, яка зізнавалася у коханні та зверталася по прихильність до Венери. У сукупності ці тексти демонструють, що громадські простори Помпеї слугували не лише місцями для розваг чи політичних висловлювань, а й майданчиками особистого самовираження — з любов’ю, ностальгією та емоціями.

Проєкт має і важливу охоронну мету. Створивши високоточні цифрові моделі коридору, дослідники сформували постійний архів графіті, які продовжують руйнуватися під впливом часу та довкілля. В Археологічному парку Помпеї підтвердили, що готуються додаткові захисні заходи, зокрема накриття для обмеження подальшої деградації поверхонь.

