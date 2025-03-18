Належав найдавнішому предку людини в Західній Європі: в Іспанії виявили унікальний череп

У північній частині Іспанії у 2022 році були знайдені рештки людського черепа, які, за словами науковців, є найдавнішими з усіх, що досі виявлені в Західній Європі. За оцінками археологів, вік цієї скам’янілості становить від 1,1 до 1,4 мільйона років.

Дослідники сподіваються, що ця знахідка допоможе краще зрозуміти, ким були перші поселенці регіону в період раннього плейстоцену. При цьому вони наголошують, що наявні знання про цей період у Західній Європі досі були зосереджені переважно на Піренейському півострові. Відповідні висновки представлені у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, передає Fox News.

Попри те, що ще давніші останки предків людини свого часу були знайдені на території Грузії, саме ця іспанська скам’янілість стала першим доказом того, що наші далекі предки вже в ті часи могли здійснювати міграції вглиб Європи. Про це в коментарі Associated Press розповів директор Програми походження людини Смітсонівського інституту Рік Поттс. Водночас він зауважив, що немає доказів того, що ці перші люди залишалися на європейських територіях надовго. За його словами, вони могли подорожувати, освоювати нові місця, але зрештою вимирали.

Як пояснила одна з авторів дослідження Роза Уге, знайдені рештки мають подібні риси з відомим видом Homo erectus (Людина прямоходяча). Проте в їхній будові виявлені й певні анатомічні відмінності. За словами Поттса, Homo erectus з’явився приблизно два мільйони років тому й поширився з Африки на території Азії та Європи. Останні представники цього виду вимерли близько 100 тисяч років тому.

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Тим часом палеоантрополог із Цюрихського університету Крістоф Цоллікофер наголосив, що з упевненістю визначити, до якої саме групи ранніх людей належать ці рештки, наразі важко. Він пояснив, що для більш точного аналізу потрібна більша кількість кісток, адже один черепний фрагмент не дає повної картини.

Нагадаємо, раніше археологи повідомляли про інші знакові відкриття. Зокрема, на заході Північної Америки виявили останки ссавця Mixodectes pungens, який жив 62 мільйони років тому і може вважатися одним із далеких родичів людини. Також під найдавнішим містом світу знайшли величезну мережу водних каналів. Завдяки супутниковим знімкам і дослідженням із використанням безпілотників вдалося ідентифікувати близько двохсот основних каналів, що колись були пов’язані зі стародавнім руслом Євфрату.

Раніше ми розповідали, що знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття.

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