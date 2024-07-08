Причина, через яку завжди немає грошей

Причина вигоряння та відсутності грошей.

І через цю причину ти:

скочуєшся у трудоголізм чи не можеш зовсім знайти себе у професії

живеш від вигоряння до відновлення;

упираєшся у фінансову стелю.

І ця причина полягає в емоційному стані та фокусі на самопочутті, настрої, яких просто НЕМАЄ!

Робота в легкості, як і гроші, виходять із ресурсного стану, коли ти чудово почуваєшся, стежиш за балансом, за настроєм, і фокусуєшся спочатку на себе і тільки потім на роботі.

АЛЕ! Робота в легкості можлива, коли у тебе є улюблена справа, коли ти кайфуєш від того, чим займаєшся.

Якщо зараз немає можливості змінити роботу, то спробуй хочаб приділяти повністю вихідні собі, склади список справ, які наповнюють тебе енергією, дбай про себе.

І буде взагалі круто, якщо ти регулярно будеш зміщувати фокус на себе і свій стан.