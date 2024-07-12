Вражені були всі: в Італії будівельники розкопали сад римського імператора-садиста, якому 2000 років (фото)

На будівельному майданчику в Італії виявили залишки стародавнього саду, якому близько 2000 років. Цей сад колись належав одному з римських імператорів, повідомляє LiveScience.

Археологи зазначають, що стіни саду, зроблені з травертину, виходили на берег річки Тибр, яка протікає через Рим на схід від Ватикану. Міністерство культури Італії повідомило, що руїни були знайдені під час будівництва нового шляхопроводу на площі Пьяцца Піа.

Археологи знайшли в руїнах саду свинцеву водопровідну трубу з написом: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Гравірування свідчить, що цей артефакт належав Гаю Цезарю Августу Германіку, відомому як Калігула.

Цей напис вказує на те, що стародавній сад належав відомому римському імператору. Калігула увійшов в історію як тиранічний і жорстокий правитель, а також як садист. Він зійшов на трон у 37 році н.е., а в 41 році був убитий преторіанською гвардією, яка мала його захищати.

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Згідно з уривком зі стародавнього тексту, написаного єгипетським філософом Філоном Олександрійським, сад належав Калігулі. У цьому тексті описується зустріч Калігули з представником євреїв з Олександрії, яка відбулася у великому саду Калігули на березі Тибру.

Євреї Олександрії та греко-олександрійське населення перебували в стані кризи, що проявлялася у насильстві та релігійній нетерпимості. Калігула відхилив прохання євреїв про релігійну автономію і підтримав греків.

Археолог Алессіо Де Крістофаро зазначає, що ця знахідка важлива, оскільки площа Піа розташована в тому ж районі, що і сад Агрипини Старшої, матері Калігули.

На початку 1990-х років було виявлено подібну трубку, на якій було викарбувано ім’я другої дружини Августа. Вчені вважають, що це майно спочатку належало Германіку, а потім перейшло до його дружини Агрипіни Старшої, перш ніж потрапити до Калігули.

Окрім трубки, археологи також знайшли керамічні плити римської епохи та теракотові фігури з міфологічними сценами, які прикрашали дахи будинків.

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