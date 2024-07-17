Попкорн з курки: дуже смачна і проста закуска
Можна порадувати і себе і дітей і друзів. Готується просто, швидко і те що створено своїми руками та вдома завжди мені смачніше.
Знадобиться:
-500г курячого філе
-130г кефіру
-20г соусу барбекю
-копчена паприка, сухий часник,сіль, перець, трішки соусу ворчестер,
Для паніровки:
-100г кукурудзяного крохмалю
-70г пшеничного борошна
-30г сухарів
-знов паприка, сіль, перець,
-можна додати сухого часнику та цибулі, карі або куркуму - тут вже ваша фантазія може працювати
Куряче філе нарізаю кубиком приблизно 2х2 см, додаю спеції, сіль трішки соусу барбекю - або шрірачу якщо бажаєте гостренького, та кефір.
Добре перемішую і даю постояти у холодильнику пару годин, а можна й навіть ніч.
Паніровка - змішую усі інгредієнти (при бажанні сухарі можна замінити на борошно).
Замариновані шматочки курки обмакую у борошні, і викладаю або на дошку або на решітку - щоб "підсохли" хвилин 10 і тоді одразу смажу у фритюрі.
Ще дуже цікавий експеримент - коли підсохлі шматочки легенько і швидко окунають у крижану воду і знов у суху паніровку - виходе дуже дуже хрумка скоринка - спробуйте!
Є рецепти де після холодильнику до курки додають 1 яйце і вже після цього панірують і смажать. Теж непагано виходе - тому тут на ваш розсуд і смак.