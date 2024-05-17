Корисний друг: садівники підказали, чим корисні їжаки для дачної ділянки
Багато хто з нас зустрічав на своїх ділянках диких їжаків. Ці колючі звірятка часом стають частими гостями наших садів та городів. І не дарма, адже їжаки можуть принести чимало користі дачникам. Про це пише Главред.
Чим же корисний їжачок на дачі?
- Їжаки - це природні борці зі шкідниками. Вони поїдають слимаків, равликів, комах та їх личинок, які завдають шкоди рослинам. Один їжачок за ніч може з'їсти до 200 комах!
- Їжаки знищують мишей та змій. Ці звірятка не бояться отруйних ос та руйнують їх гнізда. Їжаки також розоряють гнізда мишей і поїдають змій.
- Їжаки невибагливі в їжі. Їм не потрібна спеціальна їжа, вони самі знайдуть собі поживу на ділянці.
Важливо пам'ятати:
- Не чіпайте їжачків руками. Ці тварини можуть бути переносниками небезпечних захворювань, таких як сказ.
- Не годуйте їжачків молоком. Це може призвести до розладів травлення.
- Не перегодовуйте їжачків. Їм важливо самостійно добувати їжу, щоб не втрачати мисливські інстинкти.
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Що ж робити, якщо на вашій ділянці оселився їжачок?
- Створіть для нього сприятливі умови. Їжачки люблять ховатися в густих заростях, під кущами або в дуплах дерев.
- Не використовуйте на своїй ділянці хімічні засоби захисту рослин. Ці хімікати можуть бути отруйними для їжаків.
- Спостерігайте за їжачками з відстані. Не лякайте їх і не намагайтеся взяти на руки.
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