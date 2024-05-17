Полезный друг: садоводы подсказали, чем полезны ежи для дачного участка

Многие из нас встречали на своих участках диких ежей. Эти колючие зверьки иногда становятся частыми гостями наших садов и огородов. И не зря, ведь ежи могут принести немало пользы дачникам. Об этом пишет Главред.

Чем же полезен ежик на даче?

Ежи – это естественные борцы с вредителями. Они поедают улиток, улиток, насекомых и их личинок, которые наносят вред растениям. Один ежик за ночь может съесть до 200 насекомых!

Они поедают улиток, улиток, насекомых и их личинок, которые наносят вред растениям. Один ежик за ночь может съесть до 200 насекомых! Ежи уничтожают мышей и змей. Эти зверьки не боятся ядовитых ос и разрушают их гнезда. Ежи также разоряют гнезда мышей и поедают змей.

Эти зверьки не боятся ядовитых ос и разрушают их гнезда. Ежи также разоряют гнезда мышей и поедают змей. Ежи неприхотливы в пище. Им не нужна специальная еда, они сами найдут себе пищу на участке.

Важно помнить:

Не трогайте ежиков руками. Эти животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство.

Эти животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство. Не кормите ежиков молоком. Это может привести к нарушениям пищеварения.

Это может привести к нарушениям пищеварения. Не перекармливайте ежиков. Им важно самостоятельно добывать пищу, чтобы не терять охотничьи инстинкты.

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Что же делать, если на вашем участке поселился ежик?

Создайте ему благоприятные условия. Ежи любят прятаться в густых зарослях, под кустами или в дуплах деревьев.

Ежи любят прятаться в густых зарослях, под кустами или в дуплах деревьев. Не используйте на своем участке химические средства защиты растений. Эти химикаты могут быть ядовитыми для ежей.

Эти химикаты могут быть ядовитыми для ежей. Наблюдайте за ежами с расстояния. Не пугайте их и не пытайтесь взять на руки.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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