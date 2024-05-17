Корисний друг: садівники підказали, чим корисні їжаки для дачної ділянки

Багато хто з нас зустрічав на своїх ділянках диких їжаків. Ці колючі звірятка часом стають частими гостями наших садів та городів. І не дарма, адже їжаки можуть принести чимало користі дачникам. Про це пише Главред.

Чим же корисний їжачок на дачі?

Їжаки - це природні борці зі шкідниками. Вони поїдають слимаків, равликів, комах та їх личинок, які завдають шкоди рослинам. Один їжачок за ніч може з'їсти до 200 комах!

Вони поїдають слимаків, равликів, комах та їх личинок, які завдають шкоди рослинам. Один їжачок за ніч може з'їсти до 200 комах! Їжаки знищують мишей та змій. Ці звірятка не бояться отруйних ос та руйнують їх гнізда. Їжаки також розоряють гнізда мишей і поїдають змій.

Ці звірятка не бояться отруйних ос та руйнують їх гнізда. Їжаки також розоряють гнізда мишей і поїдають змій. Їжаки невибагливі в їжі. Їм не потрібна спеціальна їжа, вони самі знайдуть собі поживу на ділянці.

Важливо пам'ятати:

Не чіпайте їжачків руками. Ці тварини можуть бути переносниками небезпечних захворювань, таких як сказ.

Ці тварини можуть бути переносниками небезпечних захворювань, таких як сказ. Не годуйте їжачків молоком. Це може призвести до розладів травлення.

Це може призвести до розладів травлення. Не перегодовуйте їжачків. Їм важливо самостійно добувати їжу, щоб не втрачати мисливські інстинкти.

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Що ж робити, якщо на вашій ділянці оселився їжачок?

Створіть для нього сприятливі умови. Їжачки люблять ховатися в густих заростях, під кущами або в дуплах дерев.

Не використовуйте на своїй ділянці хімічні засоби захисту рослин. Ці хімікати можуть бути отруйними для їжаків.

Ці хімікати можуть бути отруйними для їжаків. Спостерігайте за їжачками з відстані. Не лякайте їх і не намагайтеся взяти на руки.

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