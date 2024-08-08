Чи корисне довге грудне годування: можливі складнощі

Наприкінці тижня підтримки годування немовлят груддю - одного найбільш важливих аспектів забезпечення здоров’я дитини варто звернути увагу на досить поширену практику його подовженого застосування.

Тривале грудне вигодовування радше є культурним феноменом, а не медичним терміном. Воно стосується жінок, які годують грудьми довше, ніж це прийнято в їхній культурі. У багатьох європейських країнах мова йде про строк, який перевищує 12 місяців.

ВООЗ, міжнародні та національні професійні експертні організації рекомендують годувати немовлят виключно грудним молоко впродовж перших 4-6 місяців життя. В залежності від швидкості розвитку дитини надалі рекомендують вводити прикорм і продовжувати годувати грудьми до 12 місяців або довше. Коли припиняти, залежить від рішення матері. На це часто впливають культурні та сімейні фактори. Тривале грудне вигодовування (до кількох років) було нормою протягом більшої частини історії людства.

ПЕРЕВАГИ

Годування грудним молоком не є критично важливим для виживання дитини, але дослідники задокументували численні переваги, пов’язані з тривалим грудним вигодовуванням. Загалом, чим довше мати годує свою дитину грудьми, тим більше користі для обох.

До цих переваг належать:

Здоров’я матері. Жінка, яка годує груддю, має менший ризик раку молочної залози, раку яєчників, діабету 2 типу та високого кров’яного тиску. Ці переваги продовжують акумулюватися, поки вони годують грудьми.

Здоров’я дитини. Грудне молоко багате антитілами, які допомагають дітям боротися з інфекціями. Молоко змінюється залежно від потреб дитини, отримуючи інформацію з її слини, щоб максимально запобігти інфекціям і забезпечити оптимальне харчування. Діти, яких годують грудьми, мають нижчий ризик астми, синдрому раптової дитячої смерті, вушних інфекцій, діареї, респіраторних інфекцій і діабету.

Емоційне благополуччя. Деякі дослідження показують, що жінки, які годують грудьми, мають нижчий рівень тривоги, стресу та депресії, ніж ті, що використовують молочні суміші. Це допомагає дитині та матері налагодити зв’язок, сприяючи прихильності та зменшуючи стрес.

Легке заспокоєння. Багато немовлят і малюків вважають годування дуже заспокійливим. Деякі їдять, щоб спати, а інші звертаються до груді матері, коли засмучені або налякані. Це доступне джерело комфорту полегшує батьківський стрес і дає дитині доступний спосіб заспокоїтися.

Зручність. Грудне молоко доступне та зручне. Дитина має змогу швидко перекусити, де б вона не була.

Корисне доповнення до меню. Грудне молоко є поживним джерелом для дитини навіть після першого року життя. Коли діти експериментують з новою їжею, воно допомагає заповнити прогалини в їхньому харчуванні, особливо для вибагливих до продуктів малюків.

МОЖЛИВІ СКЛАДНОЩІ

Навіть якщо дитина отримує достатній прикорм, грудне вигодовування після першого року життя не має жодних медичних протипоказань. Проте матері можуть зіткнутися з певними перешкодами щодо тривалого грудного вигодовування, особливо якщо вони не мають родинної чи соціальної підтримки.

Серед потенційних складнощів:

Культурна стигма. У багатьох країнах тривале грудне вигодовування не є культурною "нормою". Матір можуть засуджувати, вона може не отримувати належної підтримки від свого партнера чи родини, і відчувати, що ізоляцію друзів.

Час. Грудне вигодовування потребує часу та зусиль. Час матері цінний, його може не вистачати на сон, роботу, хобі та догляд за собою. Інші варіанти годування, такі як штучне вигодовування та годування з пляшечки, можуть бути зручнішими.

Проблеми на робочому місці. Деякі жінки можуть зіткнутися з тиском на роботі, якщо вони після декрету хочуть продовжувати грудне вигодовування.

Фертильність. Грудне вигодовування може пригнічувати овуляцію, але ймовірність цього зменшується, коли дитина дорослішає. Жінкам, у яких менструації не відновилися і які хочуть завагітніти, можливо, доведеться скоротити грудне вигодовування.

КОЛИ ВАРТО ПРИПИНИТИ

Важливо годувати немовля виключно грудним молоком впродовж перших 4-6 місяців його життя. Потім можна почати вводити прикорм і продовжувати грудне вигодовування принаймні до кінця першого року.

Після цього жінки можуть розглянути, наскільки добре це працює для них. Зокрема, варто поставити собі декілька запитань: Чи відчуваю я, що я і моя дитина отримуємо користь від грудного вигодовування? Чи хочу я продовжити? Чи грудне вигодовування зручніше за інші альтернативи для мене? Чи є інша причина припинити його?

Немає правильного чи неправильного часу для припинення грудного вигодовування, і це виключно особистий вибір. Ухвалюючи рішення, жінка має оцінити, наскільки ефективне грудне вигодовування для неї та її дитини.

ЩО РОБИТИ З КРИТИКОЮ

Жінки часто відчувають засудження та сором за свій вибір годувати грудьми після досягнення дитиною "достатньо дорослого" віку. Часто, таке присоромлення матері може бути інструментом сексизму та гендерного контролю.

Критика є завжди: як для тих, хто годує грудьми триваліший час, так і для тих, хто рано обирає молочні суміші. Якщо ви з цим стикнулися, уникайте суперечок і залишайтеся нейтральними. Транслюйте думку фахівця. Наприклад: "Мій педіатр каже, що це найкращий вибір для нас, а ви не мій лікар".

Якщо жінка хоче продовжувати годувати дитину грудьми після досягнення соціально "нормального" віку, вона повинна мати на це право.