Підводна цивілізація чи природне диво: на дні океану вчені знайшли 'загублене місто', не схоже на жодне інше (фото)

Науковці виявили "загублене місто" неподалік вершини підводної гори, розташованої на захід від Серединно-Атлантичного хребта. Під час дослідження морського дна дистанційно керований апарат зафіксував кремові карбонатні стіни та колони, які в його світлі набували примарно-блакитного відтінку.

Про це повідомляє Science Alert. Висота цих утворень варіюється: від невеликих структур у кілька сантиметрів до величних монолітів, що сягають понад 60 метрів.

"Загублене місто" було вперше виявлено ще у 2000 році на глибині понад 700 метрів. За словами дослідників, це гідротермальне поле є найдавнішим відомим середовищем підводних вивержень. Ба більше, науковці наголошують, що нічого подібного в океані раніше не знаходили.

Вважається, що мантія, яка підіймається в цьому регіоні, вже понад 12 000 років взаємодіє з морським середовищем, викидаючи в океан водень, метан та інші розчинені гази. У тріщинах і розломах гідротермальних жерл вуглеводні слугують джерелом живлення для унікальних мікробних спільнот, які можуть існувати навіть без доступу до кисню.

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Дослідження показали, що димоходи, з яких виходять гази температурою до 40°C, стали домівкою для численних живих організмів, зокрема равликів і ракоподібних. Хоча більші морські істоти, такі як краби, креветки, морські їжаки та вугри, зустрічаються тут рідше, вони все ж присутні. Незважаючи на екстремальні умови, ця екосистема виявилася напрочуд багатою на життя, і науковці наголошують на необхідності її подальшого вивчення та захисту.

Минулого року науковці повідомили про рекордне вилучення зразка мантійної породи у формі керна завдовжки 1268 метрів, який було отримано з гідротермального поля "Загублене місто". Дослідники вважають, що цей зразок може містити ключові докази про те, як зародилося життя на Землі мільярди років тому, зберігши сліди цих процесів у своїх мінералах.

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Припускається, що подібні гідротермальні поля можуть існувати й в інших частинах світового океану, проте "Загублене місто" залишається єдиним відомим науці. Важливо, що вуглеводні, які утворюються в його жерлах, виникли не внаслідок фотосинтезу або взаємодії з атмосферним вуглекислим газом, а завдяки хімічним реакціям на морському дні. Оскільки вуглеводні є основними компонентами для виникнення життя, це дає підстави припустити, що подібні умови могли сприяти його зародженню не лише на нашій планеті, а й за її межами.

Підводна цивілізація чи природне диво: на дні океану вчені знайшли ''загублене місто'', не схоже на жодне інше (фото). Джерело: Science Alert Підводна цивілізація чи природне диво: на дні океану вчені знайшли ''загублене місто'', не схоже на жодне інше (фото). Джерело: Science Alert

За словами мікробіолога Вільяма Бразелтона, екосистема "Загубленого міста" може бути аналогом середовищ, які зараз існують на супутниках Сатурна і Юпітера. Ба більше, науковці припускають, що подібні умови могли зберігатися і на Марсі в минулому.

На відміну від гідротермальних джерел, відомих як "чорні курці", які також розглядалися як можливе місце зародження життя, "Загублене місто" функціонує незалежно від тепла магми. Це робить його унікальним прикладом альтернативної життєздатної екосистеми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили аномалію у Балтійському морі.

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