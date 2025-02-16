Подводная цивилизация или природное чудо: на дне океана ученые нашли ''затерянный город'', не похожий ни на один другой (фото)

Ученые обнаружили "потерянный город" недалеко от вершины подводной горы, расположенной к западу от Срединно-Атлантического хребта. Во время исследования морского дна дистанционно управляемый аппарат зафиксировал кремовые карбонатные стены и колонны, которые в его свете приобретали призрачно-голубой оттенок.

Об этом сообщает Science Alert. Высота этих образований варьируется: от небольших структур в несколько сантиметров до величественных монолитов, превышающих 60 метров.

"Потерянный город" был впервые обнаружен еще в 2000 году на глубине более 700 метров. По словам исследователей, это гидротермальное поле является древнейшей известной средой подводных извержений. Более того, ученые отмечают, что ничего подобного в океане раньше не находили.

Считается, что поднимающаяся в этом регионе мантия уже более 12 000 лет взаимодействует с морской средой, выбрасывая в океан водород, метан и другие растворенные газы. В трещинах и разломах гидротермальных жерл углеводороды служат источником питания для уникальных микробных сообществ, которые могут существовать даже без доступа к кислороду.

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Исследования показали, что дымоходы, из которых выходят газы температурой до 40°C, стали домом для многочисленных живых организмов, в частности улиток и ракообразных. Хотя большие морские существа, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются здесь реже, они все же присутствуют. Несмотря на экстремальные условия, эта экосистема оказалась удивительно богата жизнью, и ученые отмечают необходимость ее дальнейшего изучения и защиты.

В прошлом году ученые сообщили о рекордном извлечении образца мантийной породы в форме керна длиной 1268 метров, полученном из гидротермального поля "Потерянный город". Исследователи считают, что этот образец может содержать ключевые доказательства того, как зародилась жизнь на Земле миллиарды лет назад, сохранив следы этих процессов в своих минералах.

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Предполагается, что подобные гидротермальные поля могут существовать и в других частях мирового океана, однако "Потерянный город" остается единственным известным науке. Важно, что образующиеся в его жерлах углеводороды возникли не вследствие фотосинтеза или взаимодействия с атмосферным углекислым газом, а благодаря химическим реакциям на морском дне. Поскольку углеводороды являются основными компонентами для возникновения жизни, это позволяет предположить, что подобные условия могли способствовать его зарождению не только на нашей планете, но и за ее пределами.

Подводная цивилизация или природное чудо: на дне океана ученые нашли ''затерянный город'', не похожий ни на один другой (фото). Источник: Science Alert

По словам микробиолога Уильяма Бразелтона, экосистема "Утерянного города" может быть аналогом сред, которые сейчас существуют на спутниках Сатурна и Юпитера. Более того, ученые предполагают, что подобные условия могли сохраняться и на Марсе в прошлом.

В отличие от гидротермальных источников, известных как "черные курильщики", также рассматривавшиеся как возможное место зарождения жизни, "Потерянный город" функционирует независимо от тепла магмы. Это делает его уникальным примером альтернативной жизнеспособной экосистемы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили аномалию в Балтийском море.

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