Під Тихим океаном були виявлені загадкові структури: вчені не можуть визначити їх вік

Геологи випадково виявили неординарні утворення, що приховані під водами Тихого океану. Ці структури, знайдені на морському дні, можуть бути як новими, так і дуже давніми.

Про це повідомляє IFLScience. В рамках нового дослідження вчені використали сейсмічні хвилі, щоб дослідити склад нижніх шарів мантії Землі під Тихим океаном.

Результати виявили цікаву аномалію. Відомо, що по всій планеті існують зони, де сейсмічні хвилі проходять по-різному, що свідчить про наявність структур, які мають нижчу температуру та відрізняються складом від навколишніх розплавлених порід.

Команда Геологічного інституту ETH Zurich вважає виявлені структури неймовірною загадкою, що ховається під водами Тихого океану. Незважаючи на це, геологи досі не можуть точно визначити їх природу. Якби ці аномалії знаходилися в іншому регіоні планети, їх можна було б інтерпретувати як уламки тектонічних плит, що потрапили в зону субдукції. Однак Тихий океан складається з однієї великої плити, що виключає наявність субдукованого матеріалу під нею.

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Томас Схоутен, докторант Геологічного інституту ETH Zurich і головний автор дослідження, зазначає, що на сьогодні вчені не можуть визначити, з якого матеріалу складаються ці глибоководні структури, а також що вони можуть означати для внутрішньої будови планети.

У рамках дослідження вчені використовували модель високої роздільної здатності, яка дозволяє виявляти подібні аномалії в мантії Землі. Однак, на думку науковців, вони все ще не мають точної відповіді щодо природи цих утворень і матеріалів, що їх складають.

Наявність численних холодних ділянок у мантії може свідчити, що ці структури утворювалися в різний час і з різних джерел. Вчені також припускають, що ці утворення не є простими субдукційними плитами, які сформувалися за останні 200 мільйонів років.

За словами Схоутена, разом із колегами вони припускають, що аномальні структури, знайдені в нижній мантії Землі, мають різне походження. Одна з гіпотез полягає в тому, що ці утворення можуть бути дуже старими – їхній матеріал, багатий кремнієм, існував з моменту формування мантії близько 4 мільярдів років тому. Однак науковці також не відкидають іншого варіанту: ці структури можуть бути породами, що накопичувалися збагаченими залізом за рахунок рухів мантії протягом мільярдів років.

Автори дослідження визнають, що для того, щоб повністю розкрити таємницю цих аномалій, необхідно провести додаткові дослідження. Наразі вчені використовують лише одну характеристику хвиль – їхню швидкість – щоб зробити припущення про те, що відбувається в глибинах Землі. В подальшому вони планують розрахувати інші параметри матеріалу, здатні пояснити спостережувані швидкості різних типів хвиль.

Раніше ми розповідали, де на планеті хвилі досягають 25 метрів.

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