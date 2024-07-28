Чому в СРСР була так популярна тема НЛО

Так, друзі, сьогодні буде цікава та незвичайна розповідь на тему НЛО та "літаючих тарілок" в СРСР. Думаю ви пам'ятаєте, наскільки ця тема була популярною в останні роки СРСР і відразу після його розпаду - пік популярності "тарілок, що літають" припав на кінець вісімдесятих-початок дев'яностих років і розвивався одночасно з темою про "барабашку" а також виступами Чумака і Кашпіровського. Загалом, радянських громадян дуже залучало все те, про що не говорили по радянському ТБ у доперебудовні роки.

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В конце восьмидесятых-начале девяностых НЛО видели чуть ли не над каждым городом и посёлком бывшего СССР, про него снимали про него снимали часовые телепередачи, а "самые лучше всех в мире образованные советские граждане" с огромными библиотеками под цвет обоев охотно верили в то, что НЛО (цитата) "тушила своими лучами Чернобыль".

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ об НЛО в СССР.

Из истории вопроса НЛО.

Давайте вначале разберёмся в терминологии. Термином "НЛО" называют некий наблюдаемый объект, который по своей форме напоминает летательный аппарат, находится чаще всего в небе, но его принадлежность никак не определена — непонятно, что это такое. Во многих странах случаи наблюдения НЛО фиксировались многократно — в том числе и военными наблюдателями.

Во многих странах (в том числе и в России) есть множество организаций, которые занимаются проблемой НЛО — стараются изучать и научно систематизировать все наблюдаемые случаи НЛО, пытаются найти объяснения этому феномену, а также поддерживают связь с подобными сообществами за границей. Все они появились, кстати, примерно в те же восьмидесятые-девяностые годы и поддерживаются, как правило, всё теми же (часто уже очень пожилыми) участниками.

Исследователи НЛО делят все контакты с ним на 4 вида: Контакты первого рода — это просто наблюдение НЛО в воздухе, чаще на большой высоте, контакты второго рода — регистрируют "взаимодействие НЛО с окружающей средой", вроде помех в работе радиоустройств, оставления на Земле выжженых следов и так далее. Контакты третьего рода — это когда "человекопододные существа из НЛО" общаются с человеком, ну и наконец контакты четвертого рода — так называемое "похищение" — когда "НЛО-навты" похищают человека и якобы его куда-то там возят.

Что интересно — за несколько десятилетий существования подобных групп ни одной из них ни в одной стране мира не удалось "накопать" ничего существенного на тему НЛО — нет ни одной чёткой фотографии летающей тарелки вблизи, нет ни одного предмета, артефакта или минерала "с летающих тарелок", нет ни одного задокументированного или заснятого "контакта" с внеземным разумом. Ну а в последние годы тема интереса к НЛО и вовсе сходит на нет.

НЛО. Странности.

Среди исследователей НЛО почему-то принято считать, что наблюдаемые неопознанные летающие объекты обязательно относятся к категории "внеземных" — хотя до сих пор нет ни одного убедительного доказательства, что НЛО хоть как-то могут быть связаны с какими-то там "внеземными цивилизациями" — это просто инерция мышления, рождённая фантастической литературой.

Описания НЛО от очевидцев чаще всего абсурдны. К примеру, одна женщина заявила, что видела НЛО, на котором было написано "НЛО", а один мужчина рассказывал, что видел НЛО в виде "гигантского летающего и светящегося парусника, цепляющегося якорем за верхушки деревьев". Нередко абсурдными бывают и описания поведения "НЛО-навтов" — они выходят из "летающих тарелочек", затем делают какие-то лишенные смысла действия (вроде вождения хоровода) и затем улетают.

Странности возникают и с описанием внешнего вида летающих тарелок — как правило, внешний вид этих "инопланетных кораблей" копирует уже хорошо знакомые всем нам и даже устаревшие земные технологии — к примеру, один наблюдатель описывал борт летающей тарелки усеянным заклёпками, как старый паровоз, другой описывал тарелочку, накрытую стеклянным куполом в стиле гоночного автомобиля 1960-х годов, а третий описывал космический корабль, которые завис над землёй и высвечивал направленным прожектором землю под собой — известный художественный приём из книг и фильмов всё тех же 1960-х годов, вроде "Жандарм и инопланетяне" с Луи де Фюнесом в главной роли.

Во всём этом интересно то, что ни разу за все истории наблюдения НЛО наблюдатели не увидели ничего в полном смысле слова "неземного", не подсмотрели никакой новой технологии — всё выглядело ровно так, как современная им или даже уже устаревшая земная техника либо как декорации из современных им фантастических фильмов. Что ещё интересно — с массовым распространением фото-видеоаппаратуры (телефоны с камерами) случаи наблюдения НЛО практически прекратились.

НЛО в СССР.

Ну а теперь вернёмся в СССР. Случаи наблюдения НЛО бывали также и в этой стране — периодически гражданами фиксировались всяческие неопознанные летающие объекты. Время от времени они действительно были реальными — были связаны со всякими там тестовыми запусками ракет и прочем подобным, о чём обычным советским гражданам, как правило, не сообщали.

Вместе с этим, в СССР существовало и множество городских легенд об НЛО — которые стали распространяться в 1970-80-е годы — собственно, в то же время, как и во всём остальном мире. Советские исследователи НЛО вели даже целый собственный каталог подобных случаев, в которых якобы участвовало НЛО и о которых якобы до сих пор ничего не известно широкой публике.

Так, к примеру, утверждалось, что семидесятые годы аппарат НЛО разбился в Якутии возле Жиганска — якобы после этого случая в Подмосковье вывезли его обломки, а также тела "неких карликов", что находились внутри. В 1981 году НЛО будто бы взорвался на Кольском полуострове, а его обломки были спрятаны военными. А летом 1983 года НЛО якобы и вовсе сбили "экспериментальной ядерной установкой Терра-3" в районе Сары-Шаганы в Казахстане, а его обломки поступили в сверхсекретную лабораторию Минобороны.

Ещё существует множество вариации легенды о том, как какие-то грибники обнаружили где-то в лесу летающую тарелку и даже засняли её внутреннее убранство на фотоаппарат (огромное кресло пилота и т.д.), после чего отдали проявить плёнку в фотоателье — в результате чего плёнка попала к военным, а о грибниках с тех пор никто ничего не слышал — их то ли прибрали к рукам КГБ-шники, то ли они умерли от контакта с "невидимыми и очень вредными лучами" из летающей тарелки.

Некоторые истории о советских летающих тарелках имеют даже фото — вот эти кадры сделаны якобы во время "секретного оперативного исследования военными места крушения НЛО" в 1969 году под Свердловском. Однако при ближайшем рассмотрении снимков видно, что это никакое не место крушения — деревья вокруг целы, земля (точнее, бетонная площадка) целая и даже обросшая мхом. Да и сам диск мало похож на летательный аппарат — скорее всего, это нечто вроде крышки от шахтной пусковой установки, вся площадка и территория вокруг напоминает расположение дивизиона РВСН, а фото скорее всего сделано на учениях.

В последние годы СССР, а также в начале девяностых стали массово появляться книжки о якобы "рассекреченной правде об НЛО", но чаще всего они были написаны бредовым языком, содержали абсурдные и ложные сведения, и просто так сказать "ловили волну хайпа" на популярной теме.

Феномен НЛО в СССР.

Чем же на самом деле является НЛО? У науки пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Лично я уверен, что НЛО никак не связано с внеземными цивилизациями. Жизнь на нашей Земле развивалась миллиарды лет, её фаза, связанная с появлением человекообразных существ насчитывает всего несколько сотен тысяч лет, а технологическая часть этой истории — вообще всего лишь несколько столетий, что по меркам Вселенной является одним мгновением. Крайне маловероятно, что в наблюдаемой нами части Вселенной есть ещё кто-то, кто прошёл подобный путь — скорее всего, мы одни. И даже если представить, что где-то там, за несколько сотен или тысяч световых лет есть ещё одна такая же цивилизация — огромные расстояния делают бессмысленными все полёты друг к другу. Законы физики позаботились о том, чтобы мы никогда не встретились.

В советском "феномене НЛО" лично мне видится всё та же природа, что и в советском "полтергейсте" — впечатлительные и нервные люди занимались самовнушением, после чего старались убедить других в том, что видели что-то "внеземное". Причём как и в случае с советским "полтергейстом" — внеземное было таким же по-советски убогим. Советский "полтергейст" бросался грязной картошкой в немытые кастрюли, а советские "НЛО" облучали синими лучами да пугали паровозными заклёпками на мятых бортах...

Такие дела.