Тому що на нас полює "саркопенія" - ефект коли м‘язи атрофуються через вік чи відсутню рухову активність і заміщуються жиром. Втрату м’язів часто неможливо побачити через велику кількість жиру зверху і набряки. В тілі зникає сила, знижується обмін речовин, втрачається тонус, втрачається міцність кісток, травми, переломи, потреба в таблетках, втрата активності, неможливість робити те, що хочеться фізично.

Чому потрібно займатися спортом? Це фото вас переконає Чому потрібно займатися спортом? Це фото вас переконає

Чому потрібно займатися спортом? Це фото вас переконає Чому потрібно займатися спортом? Це фото вас переконає

На картинці зріз стегна з м’язами і без. Людини 75 років без спорту і в 70 років спортсмена. Чи можна в 40 років розпочати тренуватися і попередити всі негативні ефекти? Не просто можна, а потрібно. Це час, коли ЯКЩО НЕ ЗАЙМАВСЯ РАНІШЕ, то цей момент настав. Чи можна почати в 50-60-70? Так так і ще раз так! Все спрацює! Доведено наукою.