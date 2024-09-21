Потому что на нас охотится "саркопения" – эффект, когда мышцы атрофируются из-за возраста или отсутствующую двигательную активность и замещаются жиром. Потерю мышц часто невозможно увидеть из-за обилия жира сверху и отеки. В теле исчезает сила, снижается обмен веществ, теряется тонус, теряется крепкость костей, травмы, переломы, потребность в таблетках, потеря активности, невозможность делать то, что хочется физически.

Почему нужно заниматься спортом? Это фото вас убедит

Почему нужно заниматься спортом? Это фото вас убедит

На картинке срез бедра с мышцами и без. Человеку 75 лет без спорта и в 70 лет спортсмена. Можно ли в 40 лет начать тренироваться и предотвратить все негативные эффекты? Не просто можно, а нужно. Это время, когда если не занималось раньше, то этот момент настал. Можно ли начать в 50-60-70? Да так и еще раз да! Все сработает! Доказано наукой.