Тому що на нас полює "саркопенія" - ефект коли м‘язи атрофуються через вік чи відсутню рухову активність і заміщуються жиром. Втрату м’язів часто неможливо побачити через велику кількість жиру зверху і набряки. В тілі зникає сила, знижується обмін речовин, втрачається тонус, втрачається міцність кісток, травми, переломи, потреба в таблетках, втрата активності, неможливість робити те, що хочеться фізично.

Чому потрібно займатися спортом? Це фото вас переконає

Чому потрібно займатися спортом? Це фото вас переконає

На картинці зріз стегна з м’язами і без. Людини 75 років без спорту і в 70 років спортсмена. Чи можна в 40 років розпочати тренуватися і попередити всі негативні ефекти? Не просто можна, а потрібно. Це час, коли ЯКЩО НЕ ЗАЙМАВСЯ РАНІШЕ, то цей момент настав. Чи можна почати в 50-60-70? Так так і ще раз так! Все спрацює! Доведено наукою.