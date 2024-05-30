Чому не варто поспішати вживати хвалені зелені порошки-добавки

Не поспішайте включати у свій раціон нахвалені усіма зелені порошки, простіше кажучи - дієтичні добавки, які містять подрібнені фрукти, овочі і т.д.

Виробники кажуть, що їх вживання оздоровить організм завдяки додатковому джерелу вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Швидко зміцнить роботу кишечника, покращить імунітет, підвищить рівень енергії та навіть прискорить метаболізм.

Але чи працюють вони насправді та чи необхідні для нас?

Ці добавки не можуть замінити дієту, багату фруктами, овочами, складними вуглеводами та достатньою кількістю білку, але дійсно можуть бути додатковим засобом отримання поживних речовин. Але замість того, щоб покладатися виключно на харчові добавки старайтесь отримувати все необхідне з їжі.

Перед вживанням будь-яких "зелених" добавок:

1. Проконсультуйтесь з дієтологом. Особливо якщо у вас є алергія або якщо ви приймаєте певні ліки.

2. Читайте етикетку та інгредієнти. Деякі порошки можуть містити доданий цукор, штучні добавки або навіть кофеїн, а інші продукти можуть бути призначені для спортсменів.

3. Багато порошків включають довгий список інгредієнтів, як трави та адаптогени, які можуть бути небезпечними для людей з певними захворюваннями, такими як діабет, високий кров’яний тиск, захворювання печінки або нирок.

4. Якщо у вас СПК або ви відчуваєте здуття живота або гази, дані порошки можуть погіршити ваші симптоми.

Бережіть себе та будьте здорові!