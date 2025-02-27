Чому Марс називають 'червоною планетою': науковці дійшли до несподіваного висновку

Марс відомий як "червона планета", і це знає майже кожен, навіть без глибоких знань у космічній тематиці. Однак нове дослідження змінює уявлення вчених про причини цього характерного забарвлення.

Більше того, воно може вказувати на те, що в минулому Марс був значно вологішим і, можливо, навіть придатним для життя, пише Forbes.

Чому Марс має червоний колір?

Поверхня Марса вкрита пилом із оксиду заліза, який розноситься вітрами протягом мільярдів років. Проте досі залишалося незрозумілим, чи цей "іржавий" наліт утворився у вологих або сухих умовах.

Завдяки даним із марсіанських орбітальних апаратів та лабораторним експериментам вчені з’ясували, що за червоний відтінок планети відповідає феригідрит – водний оксид заліза.

Раніше вважалося, що основним компонентом "марсіанської іржі" є гематит – мінерал, який формується у посушливому середовищі.

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Що це означає?

Це відкриття наближає вчених до розгадки водного минулого Марса та питання, чи могло на ньому існувати життя.

Феригідрит зазвичай утворюється у воді, що свідчить про те, що Марс "заіржавів" у період, коли на його поверхні ще була вода.

"Наше дослідження показує, що Марс почав набувати свого червоного кольору набагато раніше, ніж ми припускали", – пояснює Адомас Валантанас, науковий співробітник Браунівського університету (США).

Дослідники також встановили, що феригідрит у поєднанні з базальтом – вулканічною породою – найкраще відповідає складу марсіанських мінералів.

"Марс залишається Червоною планетою. Просто тепер ми краще розуміємо, чому саме", – додає Валантанас.

Ці результати ставлять під сумнів попередні припущення про те, що поверхня Марса залишалася сухою протягом мільярдів років.

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