Пиріг Незалежності: створюємо нові традиції
Традиції треба не тільки відновлювати, але й створювати! Печемо цей пиріг, щоб пригощати усіх гостей в День Незалежності України і поширювати традицію пригощання!
До речі, українські пироги завжди були саме такі от, як великі пиріжки, подібні до рулетів.
На рулети
Для тіста:
550г хлібного борошна
300г молока
25г свіжих дріжджів
100г цукру
40г масла 82.5%
1 яйце
Дрібка солі
Для начинки:
200 г маку
100 г масла 82.5% (прянощі- кориця, імбир сухий, за бажанням)
150 цукру
200 г увареної груші (просто 3 груші та 70г цукру)
150г горіхів волоських
1 жовток, 20г молока на "помазку"
Опціонально 100г сиропу (з груші)
Як готувати?
Тісто:
- у ледь теплому молоці розчиняю цукор та свіжі дріжджі, даю постояти хвилин 10-15, щоб активувались дріжджі;
- вбиваю яйце, перемішую, додаю борошно та дрібку солі, вимішую тісто;
- потім знов даю постояти хвилин 30 та додаю мʼяке вершкове масло і знов вимішую;
Тісто має бути досить ніжне. Даю йому знов постояти з годинку, щоб почало "підійматися".
Начинку:
- перетираю мак у ступці або кавомолці, додаю 1:1.5 води та білий цукор і доводжу до кипіння, варю хвилин 15, щоб суміш стала ледь густою. Знімаю з вогню і охолоджую;
- до маку додаю дуже, дуже мʼяке масло (за бажанням, можна додати ваніль);
- тісто ділю на 2 частини. Кожну розтягую руками на поверхні, яка змащена олією, щоб утворився великий прямокутник;
- розподіляю рівномірно усю начинку - мак, слива, груша (очищена, нарізана кубиком і у варена з цукром) посипаю спеціями і горіхом;
- згортаю щільно у рулет. Прикрашаю, так як це робила моя бабуся 🫶
- змащую яйцем і випікаю: 180 градусів приблизно 25-27 хвилин на конвекції .
- дістаю з духовки, якщо у вас є прозорий сироп, наприклад, з грушевого варення, то можна ним змастити ще гарячий рулет зверху, буде неймовірна, глянцева і солодка скоринка.
Даю охолонути та пригощаю родину та гостей!
З Днем Незалежності!