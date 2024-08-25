Пиріг Незалежності: створюємо нові традиції

Традиції треба не тільки відновлювати, але й створювати! Печемо цей пиріг, щоб пригощати усіх гостей в День Незалежності України і поширювати традицію пригощання!

До речі, українські пироги завжди були саме такі от, як великі пиріжки, подібні до рулетів.

На рулети

Для тіста:

550г хлібного борошна

300г молока

25г свіжих дріжджів

100г цукру

40г масла 82.5%

1 яйце

Дрібка солі

Для начинки:

200 г маку

100 г масла 82.5% (прянощі- кориця, імбир сухий, за бажанням)

150 цукру

200 г увареної груші (просто 3 груші та 70г цукру)

150г горіхів волоських

1 жовток, 20г молока на "помазку"

Опціонально 100г сиропу (з груші)

Як готувати?

Тісто:

у ледь теплому молоці розчиняю цукор та свіжі дріжджі, даю постояти хвилин 10-15, щоб активувались дріжджі;

вбиваю яйце, перемішую, додаю борошно та дрібку солі, вимішую тісто;

потім знов даю постояти хвилин 30 та додаю мʼяке вершкове масло і знов вимішую;

Тісто має бути досить ніжне. Даю йому знов постояти з годинку, щоб почало "підійматися".

Начинку:

перетираю мак у ступці або кавомолці, додаю 1:1.5 води та білий цукор і доводжу до кипіння, варю хвилин 15, щоб суміш стала ледь густою. Знімаю з вогню і охолоджую;

до маку додаю дуже, дуже мʼяке масло (за бажанням, можна додати ваніль);

тісто ділю на 2 частини. Кожну розтягую руками на поверхні, яка змащена олією, щоб утворився великий прямокутник;

розподіляю рівномірно усю начинку - мак, слива, груша (очищена, нарізана кубиком і у варена з цукром) посипаю спеціями і горіхом;

згортаю щільно у рулет. Прикрашаю, так як це робила моя бабуся 🫶

змащую яйцем і випікаю: 180 градусів приблизно 25-27 хвилин на конвекції .

дістаю з духовки, якщо у вас є прозорий сироп, наприклад, з грушевого варення, то можна ним змастити ще гарячий рулет зверху, буде неймовірна, глянцева і солодка скоринка.

Даю охолонути та пригощаю родину та гостей!

З Днем Незалежності!