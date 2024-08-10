Залишки невеликого піратського судна були виявлені мисливцями за затонулими кораблями у глибоких водах між Іспанією та Марокко. Це перший випадок, коли залишки такого судна знайшли в самому центрі Берберії.

Про це відкриття повідомляє Live Science. Судно було знайдене біля узбережжя Марокко. Воно було добре озброєне і, ймовірно, прямувало до узбережжя Іспанії. Дослідники вважають, що пірати вирушили у черговий рейд, але судно затонуло дорогою.

Піратська таємниця: у Гібралтарській протоці знайдено корабель XVII століття з незвичайним вантажем (фото). Джерело: Live Science Піратська таємниця: у Гібралтарській протоці знайдено корабель XVII століття з незвичайним вантажем (фото). Джерело: Live Science

На борту судна було знайдено досить незвичайний вантаж. За повідомленнями, корабель перевозив переважно кухонне начиння, зокрема каструлі, сковорідки та інші металеві вироби, виготовлені на території сучасного Алжиру.

На думку дослідників, цей вантаж був лише прикриттям. Ймовірно, пірати намагалися видати себе за нешкідливих торговців, щоб уникнути підозр з боку екіпажів військових кораблів.

Читайте також: Вчені розкрили істоту, яка потопила корабель Колумба

"Ці уламки є першим алжирським судном-корсаром, знайденим у самому серці Берберії", – зазначає морський археолог Шон Кінгслі, один із авторів відкриття.

До речі, залишки піратського судна виявила команда компанії Odyssey Marine Exploration (OME), що базується у Флориді. Вперше вони були помічені ще у 2005 році. Однак тоді це місце аварії корабля не викликало особливого інтересу у дослідників, оскільки вони шукали 80-гарматний англійський військовий корабель HMS Sussex, що затонув у цьому ж районі в 1694 році.

І ось тепер морські археологи повернулися до місця аварії корабля, обстежили його та ідентифікували як піратське судно.

Раніше ми розповідали, що на затонулому кораблі римської епохи знайшли аналоговий комп’ютер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!