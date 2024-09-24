Пікантно та незвично: рецепт маринованого перцю з медом на зиму
Чи пробували ви замінювати цукор медом при приготуванні маринованого перцю? Зазвичай у більшості рецептів маринування овочів використовують цукор для створення приємного кисло-солодкого смаку заливки у поєднанні з оцтом. Але як щодо використання меду замість цукру?Спробуйте приготувати болгарський перець у медовому маринаді.
Для цього рецепту найкраще підходить червоний перець, хоча жовтий і білий також дають гарний результат. Про це пише prostoway.
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Складники:
- 2 кг болгарського перцю
- 150 г меду
- 100 мл олії
- 20 г солі
- 100 мл оцту
- 2 головки часнику
- 10 горошин чорного перцю
- 6 шт. духмяного перцю
- 2-3 лаврових листа
Використовуйте каструлю з товстим дном або казанок. Очистіть і наріжте перець часточками. Додайте мед, олію та сіль, потім варіть на малому вогні 15-20 хвилин після закипання. Після цього додайте оцет, подрібнений часник, чорний і духмяний перець, лавровий лист і прокип'ятіть ще 5-7 хвилин.
Розкладіть суміш у стерилізовані гарячі півлітрові банки і залийте маринадом. Закрутіть металевими кришками та дайте охолонути. Вихід – приблизно 5 банок. Перець у медовому маринаді виходить значно смачнішим, ніж з цукром!
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