Палеонтологи виявили в Перу унікальну скамʼянілу акулу віком 9 мільйонів років

Надзвичайна знахідка сколихнула наукову спільноту - в перуанській пустелі Піско археологи натрапили на рідкісну скам'янілість древньої акули, вік якої сягає 9 мільйонів років. Знайдені рештки належать виду Cosmopolitodus hastalis - предку сучасної білої акули. Це відкриття було зроблено науковцями Перуанського геологічного і гірничодобувного інституту в регіоні, розташованому на відстані 235 км від столиці країни.

Cosmopolitodus hastalis панував в океанських водах протягом міоцену та пліоцену - від 23 до 2,6 мільйонів років тому. Ця величезна хижа риба сягала довжини 7 метрів, маючи потужні зуби довжиною майже 9 сантиметрів, які слугували досконалим знаряддям для полювання. Про це пише Interesting Engineering.

Унікальність знахідки полягає в її надзвичайній збереженості. Науковці виявили не лише добре збережену щелепу з рядами гострих зубів, але й рештки у шлунку акули. Аналіз показав, що основною здобиччю цього хижака були сардини - така дієта подібна до харчових звичок сучасних морських хижаків.

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Хоча скам'янілості C. hastalis знаходили в різних куточках світу, що свідчить про їх широке розповсюдження, повні скелети цих істот - велика рідкість. Вид зник приблизно мільйон років тому, і хоча точні причини вимирання залишаються загадкою, вчені припускають, що C. hastalis могла стати еволюційною ланкою для сучасних видів акул.

Басейн Піско, де було зроблено це відкриття, здавна відомий багатими покладами морських скам'янілостей, і ця знахідка додала ще один важливий елемент до палеонтологічної мозаїки регіону.

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