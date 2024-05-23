Від міні до максі: 5 наймодніших спідниць на літо 2024 (фото)

Літо у модниць асоціюється із сарафанами, сукнями різної довжини та спідницями, а також короткими шортами. Тому напередодні нового сезону багато хто з нас вирішив переглянути свій гардероб і доповнити його.

Команда UAportal зробила для вас невелику добірку з трендовими фасонами спідниць.

Плісе

Хоч час від часу у ЗМІ проскакує твердження, що складки нині не модні, однак на подіумах ми бачимо іншу тенденцію. Плісировані спідниці - міні і максі, однотонні і принтовані - таки цього літа у тренді.

Спідниця-плісе. Джерело: Pinterest Спідниця-плісе. Джерело: Pinterest

Максі

Довгі спідниці не виходять з моди. Обирайте їх для літа з натуральних тканин - льону, шовку, бавовни. Поєднуйте з хустками, майками, бралетами.

Спідниця максі. Джерело: Pinterest Спідниця максі. Джерело: Pinterest

Квітчаста

Усе з квітами - цього сезону супермодне. Тому якої б форми чи матеріалу квітчасту спідницю ви не обрали - будете у тренді.

Спідниця з квітковим принтом. Джерело: Pinterest Спідниця з квітковим принтом. Джерело: Pinterest

Мереживна

Мода на прозорість прийшла до нас з попередніх сезонів. Але у колекціях модних дизайнерів можна помітити і не суцільну голість, а обрамлену в мереживо. Виглядає все це дуже спокусливо і красиво.

Спідниця мереживна. Джерело: Pinterest Спідниця мереживна. Джерело: Pinterest

З торочками

Бахрома всіх можливих видів - ще один тренд сезону. Тому спідниці з нею - дуже актуальні.

Спідниця з торочками. Джерело: Pinterest Спідниця з торочками. Джерело: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ моделей суконь у модному відтінку.

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