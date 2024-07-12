Обережно, вони токсичні: експерти назвали популярні кімнатні рослини, від яких варто відмовитися

Деякі кімнатні рослини досить шкідливі не лише для домашніх тварин, але й для людей. Вони досить популярні, тому можна не здогадуватися про їхню токсичність.

Експерти назвали популярні кімнатні рослини, від яких ліпше відмовитися. Також вони пояснили, як правильно розмістити такі рослини, повідомляє Express.co.uk.

Лілія миру (Spathiphyllum)

Лілія миру — це звичайна кімнатна рослина, яку часто можна зустріти в помешканнях. Вона має здатність процвітати при слабкому освітленні та очищає повітря.

Водночас біле суцвіття містить кристали оксалату кальцію. Ці кристали є токсичними при попаданні всередину, і симптоми цього включають сильний біль, подразнення ротової порожнини, набряк і утруднене ковтання.

Щоб запобігти будь-яким проблемам, поводьтеся з мирною лілією в рукавичках і тримайте рослину на стільницях або високих полицях, а також у місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин.

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Плющ англійський

Англійський плющ – амбулаторна рослина, її ліани ідеально підходять для драпірування полиць або підвісних горщиків, і ця стійка рослина є чудовим вибором для дому. Однак листя англійського плюща містить фалькаринол, який при контакті зі шкірою може викликати алергічні реакції, такі як дерматит.

Філодендрон

Філодендрон люблять за його візерункове глянцеве листя та невибагливість у догляді. Однак ця домашня рослина також містить кристали оксалату кальцію, тому, щоб уникнути потенційних проблем, розмістіть її в недоступному для дітей та домашніх тварин місці, найкраще на стільницях або підвіконнях.

Диффенбахія

Диффенбахія відома своїм яскравим листям та стійкістю в умовах слабкого та середнього освітлення та мінімальним доглядом. Однак вона також містить кристали оксалату кальцію, які, знову ж таки, можуть бути шкідливими при проковтуванні. Для безпеки дітей і домашніх тварин його слід розмістити в недоступному для них місці.

Нарциси

Нарциси часто зустрічаються у вазах, на клумбах або в горщиках. Однак нарциси містять лікорин, алкалоїд, який може спричинити серйозні проблеми з травленням, такі як нудота, блювота та діарея, причому цибулини є особливо токсичними, створюючи значний ризик для дітей і домашніх тварин.

Щоб усі були в безпеці, розміщуйте нарциси в недосяжних місцях на високих полицях або підвіконнях і не використовуйте їх у місцях, доступних для домашніх тварин.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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