Осторожно, они токсичны: эксперты назвали популярные комнатные растения, от которых следует отказаться

Некоторые комнатные растения достаточно вредны не только домашним животным, но и людям. Они очень популярны, поэтому можно не догадываться об их токсичности.

Эксперты назвали популярные комнатные растения, от которых лучше отказаться. Также они объяснили, как правильно разместить такие растения, сообщает Express.co.uk.

Лилия мира (Spathiphyllum)

Лилия мира – это обычное комнатное растение, которое часто можно встретить в жилищах. Она обладает способностью преуспевать при слабом освещении и очищает воздух.

В то же время белое соцветие содержит кристаллы оксалата кальция. Эти кристаллы являются токсичными при попадании внутрь, и симптомы этого включают сильную боль, раздражение полости рта, отек и затрудненное глотание.

Чтобы предотвратить любые проблемы, обращайтесь с мирной лилией в перчатках и держите растение на столешницах или высоких полках, а также в местах, недоступных для детей и домашних животных.

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Плющ английский

Английский плющ – амбулаторное растение, его лианы идеально подходят для драпировки полок или подвесных горшков, и это стойкое растение является отличным выбором для дома. Однако листья английского плюща содержат фалькаринол, который при контакте с кожей может вызвать аллергические реакции, такие как дерматит.

Филодендрон

Филодендрон любят за его узорчатые глянцевые листья и неприхотливость в уходе. Однако это домашнее растение также содержит кристаллы оксалата кальция, поэтому во избежание потенциальных проблем разместите его в недоступном для детей и домашних животных месте, лучше всего на столешницах или подоконниках.

Диффенбахия

Диффенбахия известна своими яркими листьями и устойчивостью в условиях слабого и среднего освещения и минимальным уходом. Однако она также содержит кристаллы оксалата кальция, которые, опять же, могут быть вредными при проглатывании. Для безопасности детей и домашних животных его следует разместить в недоступном для них месте.

Нарциссы

Нарциссы часто встречаются в вазах, клумбах или в горшках. Однако нарциссы содержат ликорин, алкалоид, который может вызвать серьезные проблемы с пищеварением, такие как тошнота, рвота и диарея, причем луковицы особенно токсичны, создавая значительный риск для детей и домашних животных.

Чтобы все были в безопасности, размещайте нарциссы в недосягаемых местах на высоких полках или подоконниках и не используйте их в местах, доступных для домашних животных.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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