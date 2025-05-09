Небезпечне повернення: радянський зонд 'Космос-482' падає разом із таємничим об'єктом

Космічний апарат радянської епохи, запущений ще в 1972 році, готується до падіння на Землю. Свіжі супутникові знімки свідчать про наявність невідомого об’єкта, який рухається разом із зондом.

За останніми спостереженнями, "Космос-482" може тягнути за собою конструкцію, що зовні нагадує парашут. Імовірно, це залишки гальмівної системи, яка в оригіналі мала забезпечити м’яку посадку на поверхню Венери. Проте, за словами астрофотографа Ральфа Вандеберга, залишається відкритим питання, чи зможе ця система бодай частково сповільнити його падіння.

Посадковий модуль, запущений ще в межах радянської програми "Венера" у 1972 році, після понад пів століття на орбіті знову прямує до Землі. Апарат, який мав здійснити посадку на Венеру, не досяг мети через аварію ракети-носія. Унаслідок інциденту основна частина конструкції впала на Землю ще в 1981 році, а спусковий модуль залишився обертатися навколо планети.

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Згідно з прогнозами, повторне входження в атмосферу й падіння апарата очікується приблизно 10 травня. У зв’язку з цим астрономи уважно вивчили нові знімки супутника. Один із них, зроблений 29 квітня 2025 року нідерландським астрономом та астрофотографом Ральфом Вандебергом, демонструє об'єкт, що тягнеться за капсулою.

На думку Вандеберга, ця структура може бути парашутом або частиною гальмівного обладнання. Однак остаточних підтверджень, що саме зображено на фото, поки немає.

Апарат "Космос-482" майже повністю відповідає конструкції зонда "Венера-8", що також був запущений у 1972 році. Його "близнюк" успішно сів на Венеру та передавав інформацію з її поверхні понад 50 хвилин, перш ніж згоріти в щільних шарах атмосфери. Сам "Космос-482" має масу близько 495 кг, висоту близько одного метра і був розроблений для витримування екстремальних умов венеріанського середовища. Це значно підвищує ймовірність того, що апарат переживе вхід у земну атмосферу.

Небезпечне повернення: радянський зонд ''Космос-482'' падає разом із таємничим об'єктом. Джерело: Ralf Vandebergh/Х Небезпечне повернення: радянський зонд ''Космос-482'' падає разом із таємничим об'єктом. Джерело: Ralf Vandebergh/Х

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Перші чіткі знімки цього зонда астрофотограф Ральф Вандеберг зробив у липні 2024 року. Порівнюючи їх із архівними фото 2014 року, можна помітити витягнутий об’єкт, який тягнеться за основною капсулою. У деяких кадрах ця структура виглядає як тонка лінія, що виходить із сферичного тіла апарата.

Навіть якщо ця деталь виявиться парашутом, навряд чи він виконає свою функцію. Як зазначає астроном, у разі, якщо парашут розкрився ще у космосі, то під час входження в щільні шари атмосфери він, найімовірніше, згорить, не зменшивши швидкість падіння.

Наразі супутникові системи уважно відстежують маршрут зонда. Очікується, що нові прогнози щодо точки падіння та супутникові знімки з’являться вже найближчим часом.

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