Океани можуть стати фіолетовими у майбутньому: вчені назвали причини феномену

Японські науковці ще багато століть тому помітили, що колір океану може залежати від його хімічного складу. Історично вважається, що океани були не завжди блакитними — цілком імовірно, вони колись мали зелений відтінок.

Нові дослідження свідчать: у майбутньому води нашої планети можуть навіть набувати фіолетового або червоного кольору. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Дослідники з Університету Нагої помітили незвичний зелений колір води навколо вулканічного острова Іодзіма, що в архіпелазі Осагавара. Це спостереження дало підстави припустити, що в далекому минулому океани Землі також мали зелений колір. Основна причина — водорості та мікроорганізми, які для фотосинтезу використовували залізо замість кисню.

У науковій статті, опублікованій у журналі Nature, аналізується хімічний склад океанічної води під час архейського періоду — це було приблизно 3,8–1,8 мільярда років тому. У той час кисню в атмосфері ще не було, а життя обмежувалося найпростішими одноклітинними організмами. Вони здійснювали фотосинтез без кисню (анаеробний), що згодом спричинило "велику подію окиснення" — момент, коли на Землі з’явився кисень і почалося формування складніших форм життя.

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Дослідники також звернули увагу на синьо-зелені водорості (ціанобактерії), які були одними з перших фотосинтезуючих організмів. Вони використовували пігмент фікоеритробілін, який допомагав вловлювати світло, ймовірно, надаючи воді зеленого відтінку.

Вчені з Корнельського університету припускають, що в майбутньому океани можуть змінити колір ще раз — на фіолетовий або навіть червоний. Цей процес пов’язаний із еволюцією Сонця, яке поступово стає яскравішим. А зміни інтенсивності сонячного світла можуть вплинути на те, як світло поглинається водою та якими організмами вона населена.

Колір океанів — не постійна характеристика. Він змінюється залежно від складу води, типу організмів, що її населяють, і навіть від сонячної активності. І якщо колись океани були зеленими, то в майбутньому вони можуть стати зовсім іншими — зокрема фіолетовими чи червоними.

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