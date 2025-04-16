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Океани можуть стати фіолетовими у майбутньому: вчені назвали причини феномену

Ціхоцька Марія

Океани можуть стати фіолетовими у майбутньому: вчені назвали причини феномену
Нові дослідження свідчать: у майбутньому води нашої планети можуть навіть набувати фіолетового або червоного кольору

Японські науковці ще багато століть тому помітили, що колір океану може залежати від його хімічного складу. Історично вважається, що океани були не завжди блакитними — цілком імовірно, вони колись мали зелений відтінок.

Нові дослідження свідчать: у майбутньому води нашої планети можуть навіть набувати фіолетового або червоного кольору. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Дослідники з Університету Нагої помітили незвичний зелений колір води навколо вулканічного острова Іодзіма, що в архіпелазі Осагавара. Це спостереження дало підстави припустити, що в далекому минулому океани Землі також мали зелений колір. Основна причина — водорості та мікроорганізми, які для фотосинтезу використовували залізо замість кисню.

У науковій статті, опублікованій у журналі Nature, аналізується хімічний склад океанічної води під час архейського періоду — це було приблизно 3,8–1,8 мільярда років тому. У той час кисню в атмосфері ще не було, а життя обмежувалося найпростішими одноклітинними організмами. Вони здійснювали фотосинтез без кисню (анаеробний), що згодом спричинило "велику подію окиснення" — момент, коли на Землі з’явився кисень і почалося формування складніших форм життя.

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Дослідники також звернули увагу на синьо-зелені водорості (ціанобактерії), які були одними з перших фотосинтезуючих організмів. Вони використовували пігмент фікоеритробілін, який допомагав вловлювати світло, ймовірно, надаючи воді зеленого відтінку.

Вчені з Корнельського університету припускають, що в майбутньому океани можуть змінити колір ще раз — на фіолетовий або навіть червоний. Цей процес пов’язаний із еволюцією Сонця, яке поступово стає яскравішим. А зміни інтенсивності сонячного світла можуть вплинути на те, як світло поглинається водою та якими організмами вона населена.

Колір океанів — не постійна характеристика. Він змінюється залежно від складу води, типу організмів, що її населяють, і навіть від сонячної активності. І якщо колись океани були зеленими, то в майбутньому вони можуть стати зовсім іншими — зокрема фіолетовими чи червоними.

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