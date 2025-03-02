Величезне каміння рухається самостійно: вчені розкрили загадкову таємницю Долини смерті

У Національному парку "Долина Смерті" в Каліфорнії відбувається унікальне природне явище – велетенські валуни вагою до 320 кг самостійно пересуваються. Це загадкове явище довгий час залишалося нерозгаданим, але у 2014 році вчені з’ясували його природу, використавши GPS-трекери та камери уповільненої зйомки.

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Дослідження, опубліковане в PLOS One, вперше зафіксувало рух каменів. Виявилося, що взимку на дні висохлого озера утворюється тонкий шар льоду (3-6 мм). Коли лід починає танути під дією сонця, а легкий вітер підштовхує крижини, вони штовхають камені вперед. Про це пише IFLScience.

Зафіксовані випадки показали, що валуни рухаються зі швидкістю 2-5 метрів на хвилину, а одного разу 60 каменів зрушили одночасно, подолавши до 224 метрів. Це справжнє "ралі каміння", яке залишає за собою довгі сліди в пустелі.

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